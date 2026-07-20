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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أين جاءت مصر؟ فيفا يعلن الترتيب النهائي لمنتخبات كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
منتصر الرفاعي

أسدل الستار على منافسات كأس العالم 2026 التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بتتويج منتخب إسبانيا باللقب للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية فيما نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الترتيب النهائي للمنتخبات المشاركة في البطولة.

إسبانيا في الصدارة والأرجنتين وصيفا

وجاء منتخب إسبانيا في المركز الأول بعد تتويجه باللقب بينما حل منتخب الأرجنتين وصيفا فيما احتل منتخب فرنسا المركز الثالث وجاء منتخب إنجلترا في المركز الرابع، ليكتمل ترتيب أصحاب المراكز الأربعة الأولى في البطولة.

منتخب إسبانيا

مصر ضمن أفضل 24 منتخبا في العالم

وعلى الصعيد العربي والأفريقي احتل منتخب مصر المركز الـ24 عالميا ليصبح ثالث أفضل المنتخبات الأفريقية في النسخة الحالية خلف منتخب المغرب الذي أنهى البطولة في المركز السادس، ومنتخب السنغال صاحب المركز الـ18.

وكان منتخب مصر قد ودع منافسات البطولة من دور الـ16 بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في مباراة شهدت إثارة كبيرة وعددا من الحالات التحكيمية التي أثارت الجدل.

 منتخب مصر

أرقام قياسية في أول نسخة بمشاركة 48 منتخبا

وشهدت بطولة كأس العالم 2026 إقامة المنافسات لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا تم توزيعهم على 12 مجموعة، حيث تأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى جانب أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث، إلى الأدوار الإقصائية.

وأقيمت خلال البطولة 103 مباريات بداية من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية التي حسمها المنتخب الإسباني لصالحه ليضيف لقبا عالميا جديدا إلى سجله.

314 بطاقة صفراء و15 حمراء

وكشفت الإحصائيات النهائية للبطولة عن إشهار 314 بطاقة صفراء و15 بطاقة حمراء خلال 103 مباريات، بينما شهدت مباراتان فقط حالة طرد نتيجة الحصول على إنذارين للاعب واحد وكان ذلك في صفوف منتخبي الأرجنتين وسويسرا.

وسجل منتخبا جنوب أفريقيا وقطر أكبر عدد من حالات الطرد المباشر في مباراة واحدة، بعدما تعرض لاعبان من كل منتخب للطرد خلال إحدى مباريات البطولة.

الأرجنتين الأكثر إنذارات.. وتونس والتشيك الأقل

وجاء منتخب الأرجنتين في صدارة قائمة المنتخبات الأكثر حصولا على البطاقات الصفراء، بعدما تلقى لاعبوه 15 إنذارا خلال مشوارهم حتى المباراة النهائية في المقابل كان منتخبا التشيك وتونس الأقل تعرضا للعقوبات بعدما اكتفى كل منهما بالحصول على بطاقة صفراء واحدة فقط طوال البطولة.

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