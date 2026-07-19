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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ديكلان رايس يكتب التاريخ أمام فرنسا بأرقام قياسية في ليلة برونزية إنجلترا

رايس
رايس
حسن العمدة   -  
محمد سمير

واصل ديكلان رايس، لاعب وسط منتخب إنجلترا، تألقه في كأس العالم 2026، بعدما قاد "الأسود الثلاثة" لتحقيق الفوز على فرنسا بنتيجة 6-4 في مباراة تحديد المركز الثالث، وسجل هدفًا تاريخيًا رافقته العديد من الأرقام القياسية.

وسجل رايس أسرع هدف تستقبله شباك منتخب فرنسا في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، منذ هدف الإنجليزي براين روبسون في مونديال 1982، كما أصبح هدفه الأسرع لإنجلترا في مباراة تنافسية منذ هدف لوك شو بعد دقيقتين في نهائي كأس أمم أوروبا 2020 أمام إيطاليا.

وبات ديكلان رايس أول لاعب من الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل هدفًا في كأس العالم 2026، كما أصبح أول لاعب إنجليزي يسجل تمريرتين حاسمتين من ركلتين ركنيتين خلال نسخة واحدة من المونديال منذ ديفيد بيكهام في كأس العالم 2002.

ويعد هدف رايس أمام فرنسا ثالث أسرع هدف في تاريخ مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم، خلف التركي هاكان شوكور الذي سجل بعد 11 ثانية أمام كوريا الجنوبية في مونديال 2002، والألماني إرنست لينر الذي سجل بعد 25 ثانية أمام النمسا في نسخة 1934، بينما جاء هدف رايس بعد دقيقتين و16 ثانية.

وخلال مشواره في مونديال 2026، ساهم رايس في 3 أهداف، بعدما سجل هدفًا وصنع هدفين، ليصبح سادس لاعب إنجليزي يسجل ويصنع في مباراة واحدة بكأس العالم، بعد روجر هانت، وجو كول، ورحيم سترلينج، وجود بيلينجهام، وهاري كين.

وجاءت قائمة اللاعبين الإنجليز الذين حققوا هذا الإنجاز في المونديال كالتالي:

* روجر هانت أمام المكسيك (1966)
* جو كول أمام السويد (2002)
* رحيم سترلينج أمام إيران (2022)
* جود بيلينجهام أمام بنما (2026)
* هاري كين أمام المكسيك (2026)
* ديكلان رايس أمام فرنسا (2026)

وقدم لاعب وسط إنجلترا أداءً متكاملًا أمام فرنسا، حيث سجل هدفًا وصنع آخر، وسدد كرة واحدة، وصنع فرصتين، وبلغت تمريراته الصحيحة 87 تمريرة من أصل 90 بنسبة دقة وصلت إلى 96%، إلى جانب تنفيذ تمريرتين طويلتين ناجحتين.

وعلى المستوى الدفاعي، قدم رايس 12 مساهمة دفاعية، شملت استخلاص الكرة مرتين، واعتراض 3 تمريرات، ومنع تسديدتين، واستعادة الكرة 8 مرات، كما فاز بـ7 مواجهات ثنائية خلال اللقاء.

ليؤكد ديكلان رايس مكانته كأحد أبرز لاعبي خط الوسط في العالم، بعدما جمع بين التأثير الهجومي والصلابة الدفاعية في واحدة من أهم مباريات منتخب إنجلترا في مونديال 2026.
 

رايس ديكلان رايس فرنسا إنجلترا برونزية إنجلترا

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