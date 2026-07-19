قمة مرتقبة بعد 60 عامًا.. 6 معلومات عن نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم المواجهة المرتقبة بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026، والمقرر إقامته مساء الأحد، في لقاء يجمع بين حامل اللقب وبطل أوروبا، بعد 60 عامًا من آخر مواجهة جمعت طرفين بهذه الصفة في نهائي المونديال.

موعد المباراة

تقام مباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026 في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ملعب المباراة

يحتضن ملعب "ميتلايف" في نيويورك نهائي البطولة، الذي يشهد صراع المنتخبين على لقب كأس العالم.

القنوات الناقلة

تذاع المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports من خلال قنوات:

beIN Sports MAX 1 و2 و3 و4 و5 و6، بالإضافة إلى قناة beIN Sports المفتوحة.

تاريخ مواجهات إسبانيا والأرجنتين

سبق أن التقى المنتخبان في 14 مباراة، حقق خلالها كل فريق 6 انتصارات، بينما حسم التعادل مواجهتين.

وتعد مباراة نهائي كأس العالم 2026 هي المواجهة الثانية بين إسبانيا والأرجنتين في تاريخ البطولة، بعدما جمعتهما مباراة سابقة انتهت بفوز الأرجنتين بنتيجة 2-1.

غيابات المنتخبين

يدخل المنتخبان النهائي دون أي غيابات بسبب الإيقاف، حيث يتواجد جميع اللاعبين المتاحين تحت تصرف الجهازين الفنيين.

طاقم تحكيم النهائي

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش لإدارة المباراة، ويعاونه مواطناه توماز كلانشنيك وأندراز كوفاسيتش، فيما يتولى القطري خميس المري مهمة حكم تقنية الفيديو VAR، ويعاونه الأردني أدهم مخادمة.

وتترقب الجماهير نهائي مونديال 2026 بين إسبانيا والأرجنتين، في مواجهة يسعى خلالها كل منتخب إلى كتابة فصل جديد في تاريخ البطولة العالمية.

