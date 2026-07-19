قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجامعة العربية: القدس المحتلة جوهر القضية الفلسطينية ومفتاح السلام العادل
رسائل مصرية حاسمة بشأن البحر الأحمر.. عبد العاطي يبحث مع نظيره الإريتري تعزيز الشراكة وتطورات القرن الأفريقي
مصر: لا أمن ولا سلام بالشرق الأوسط إلا بإنهاء الاحتلال
مصر تدعو المجتمع الدولي للاقتداء ببلجيكا في حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية
وزير التخطيط: الإصلاحات الاقتصادية عززت صمود مصر أمام الأزمات العالمية
اضطرابات هرمز تشعل أسعار الطاقة والصين تخفف صدمة سوق النفط العالمي
«هجيبلكم رجالة من بكرة أنا المدير».. مصدر يوضح حقيقة فيديو طبيب مستشفى جهينة
حكومة مدغشقر تعلن إعادة فرض حالة الطوارئ في قطاع الطاقة بسبب توترات الشرق الأوسط
مصر ترحب بقرار مجلس الوزراء البلجيكي بحظر استيراد السلع والمنتجات من المستوطنات الإسرائيلية
ديكلان رايس يكتب التاريخ أمام فرنسا بأرقام قياسية في ليلة برونزية إنجلترا
ميسي قبل 20 عامًا.. ويامال اليوم.. من كتب البداية الأفضل في كأس العالم؟
معاريف: إيران تزعم استعداد الولايات المتحدة لعملية برية.. وتكشف الموعد المتوقع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قمة مرتقبة بعد 60 عامًا.. 6 معلومات عن نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين

الأرجنتين
الأرجنتين
محمد سمير

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم المواجهة المرتقبة بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026، والمقرر إقامته مساء الأحد، في لقاء يجمع بين حامل اللقب وبطل أوروبا، بعد 60 عامًا من آخر مواجهة جمعت طرفين بهذه الصفة في نهائي المونديال.

موعد المباراة

تقام مباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026 في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ملعب المباراة

يحتضن ملعب "ميتلايف" في نيويورك نهائي البطولة، الذي يشهد صراع المنتخبين على لقب كأس العالم.

القنوات الناقلة

تذاع المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports من خلال قنوات:
beIN Sports MAX 1 و2 و3 و4 و5 و6، بالإضافة إلى قناة beIN Sports المفتوحة.

تاريخ مواجهات إسبانيا والأرجنتين

سبق أن التقى المنتخبان في 14 مباراة، حقق خلالها كل فريق 6 انتصارات، بينما حسم التعادل مواجهتين.

وتعد مباراة نهائي كأس العالم 2026 هي المواجهة الثانية بين إسبانيا والأرجنتين في تاريخ البطولة، بعدما جمعتهما مباراة سابقة انتهت بفوز الأرجنتين بنتيجة 2-1.

غيابات المنتخبين

يدخل المنتخبان النهائي دون أي غيابات بسبب الإيقاف، حيث يتواجد جميع اللاعبين المتاحين تحت تصرف الجهازين الفنيين.

طاقم تحكيم النهائي

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش لإدارة المباراة، ويعاونه مواطناه توماز كلانشنيك وأندراز كوفاسيتش، فيما يتولى القطري خميس المري مهمة حكم تقنية الفيديو VAR، ويعاونه الأردني أدهم مخادمة.

وتترقب الجماهير نهائي مونديال 2026 بين إسبانيا والأرجنتين، في مواجهة يسعى خلالها كل منتخب إلى كتابة فصل جديد في تاريخ البطولة العالمية.
 

نهائي كأس العالم 2026 إسبانيا الأرجنتين إسبانيا والأرجنتين نهائي المونديال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان والمخرج أحمد جلال عبدالقوي

شقيق الفنان أحمد جلال عبدالقوي ينعيه بكلمات مؤثرة: «مع السلامة يا أخي الأصغر»

احمد جلال

مسألة وقت .. آخر كلمات أحمد جلال عبد القوي قبل رحيله تهز مواقع التواصل الاجتماعي

احمد جلال

وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع السرطان

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبد القوي يثير قلق متابعيه

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبدالقوي يُثير قلق متابعيه

إنستاباي

تحذير جديد وعاجل من إنستاباي لملايين المستخدمين

مسلسل حضرة المتهم ابي

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى وفاة أحمد جلال بطل «حضرة المتهم أبي» .. ماذا حدث؟

احمد جلال

قبل ساعات من رحيله.. أحمد جلال عبد القوي يتوقع وفاته.. الوقت عامل مهم في كل الأحوال

القهوة المغشوشة

«هات كوباية مية».. طريقة بسيطة تكشف القهوة المغشوشة في ثوانٍ

ترشيحاتنا

منه فضالي

منة فضالي: كلابي أهم من الراجل.. والحب الحقيقي بلا مقابل

احمد جلال

منة تيسير تنعى أحمد جلال عبد القوي: عمري ما تخيلت أنك هتمشي بدري

غلاف الكتاب

هيئة الكتاب تصدر «قوانين الأحوال الشخصية في مصر» لـ محمود الدسوقي

بالصور

تحذير بعد وفاة 6 مصريين بالسعودية.. علامات تسرب الغاز التي لا يجب تجاهلها

تسرب الغاز
تسرب الغاز
تسرب الغاز

في موجة الحر.. 7 نصائح تحميك من جلطات الدم القاتلة

جلطات الدم
جلطات الدم
جلطات الدم

جوري بكر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

على البحر .. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهورها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد