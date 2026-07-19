قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجامعة العربية: القدس المحتلة جوهر القضية الفلسطينية ومفتاح السلام العادل
رسائل مصرية حاسمة بشأن البحر الأحمر.. عبد العاطي يبحث مع نظيره الإريتري تعزيز الشراكة وتطورات القرن الأفريقي
مصر: لا أمن ولا سلام بالشرق الأوسط إلا بإنهاء الاحتلال
مصر تدعو المجتمع الدولي للاقتداء ببلجيكا في حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية
وزير التخطيط: الإصلاحات الاقتصادية عززت صمود مصر أمام الأزمات العالمية
اضطرابات هرمز تشعل أسعار الطاقة والصين تخفف صدمة سوق النفط العالمي
«هجيبلكم رجالة من بكرة أنا المدير».. مصدر يوضح حقيقة فيديو طبيب مستشفى جهينة
حكومة مدغشقر تعلن إعادة فرض حالة الطوارئ في قطاع الطاقة بسبب توترات الشرق الأوسط
مصر ترحب بقرار مجلس الوزراء البلجيكي بحظر استيراد السلع والمنتجات من المستوطنات الإسرائيلية
ديكلان رايس يكتب التاريخ أمام فرنسا بأرقام قياسية في ليلة برونزية إنجلترا
ميسي قبل 20 عامًا.. ويامال اليوم.. من كتب البداية الأفضل في كأس العالم؟
معاريف: إيران تزعم استعداد الولايات المتحدة لعملية برية.. وتكشف الموعد المتوقع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مع ختام كأس العالم اليوم.. فيفا يتجاوز التوقعات بإيرادات 15 مليار دولار

ختام كأس العالم
ختام كأس العالم
أ ش أ

من المقرر أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تحقيق إيرادات قياسية تبلغ 15 مليار دولار من بطولة كأس العالم 2026، التي تُختتم منافساتها اليوم، متجاوزًا بشكل كبير التقديرات التي وُضعت قبل انطلاق البطولة، والتي كانت تشير إلى تحقيق إيرادات بقيمة 11 مليار دولار.

وأبلغ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، الاتحادات الأعضاء في فيفا، بارتفاع الإيرادات. وكان الاتحاد قد توقع في البداية تحقيق عائدات تبلغ 11 مليار دولار؛ وفق ما ذكرته صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم الأحد.

وأشارت مصادر إلى أن عائدات الضيافة وبيع التذاكر، ولا سيما من خلال سوق إعادة بيع التذاكر ذات الأسعار المرتفعة، شكلت جزءًا كبيرًا من هذه الزيادة؛ ويحصل فيفا على عمولة تبلغ 15% من المشتري، إضافة إلى 15% أخرى من البائع في سوق إعادة بيع التذاكر.

وفي مساء السبت، ظلت باقات كبار الشخصيات والضيافة الخاصة بالمباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين، المقررة إقامتها اليوم الأحد في ولاية نيوجيرسي، معروضة للبيع عبر بوابة التذاكر التابعة لفيفا.

وبلغ سعر تذكرة الفرد في صالة “تروفي لاونج” المخصصة لكبار الشخصيات 34500 دولار.

ومن المرجح أن تستفيد الاتحادات الوطنية لكرة القدم من زيادة العائدات الناتجة عن توسع إيرادات كأس العالم، رغم أن التفاصيل النهائية لم تُحسم بعد.

ويمثل هذا الوضع المالي دفعة قوية لإنفانتينو، الذي يرى فيه دعمًا إضافيًا لموقعه بعد شهر حافل بالجدل خلال البطولة التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن المرجح أن تؤدي الإيرادات الإضافية الضخمة التي حققتها البطولة إلى تقليل رغبة بعض الاتحادات الوطنية في إظهار أي اعتراضات علنية.

وقد تزيد هذه المكاسب المالية أيضًا من فرص استضافة الولايات المتحدة لنسخة أخرى من كأس العالم في المستقبل القريب.

وتعد بطولة كأس العالم لعام 2038 النسخة المقبلة المتاحة لتقديم ملفات الاستضافة.

وخلال حفل استقبال أقيم امس الاول الجمعة، أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب رغبة بلاده في استضافة البطولة مجددًا، وقال: “يجب أن تختاروا الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى. وهذه المرة سنترك كندا والمكسيك خارج الاستضافة”.

كما أجرت الولايات المتحدة محادثات مع فيفا بشأن استضافة بطولة كأس العالم للأندية لعام 2029.

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان والمخرج أحمد جلال عبدالقوي

شقيق الفنان أحمد جلال عبدالقوي ينعيه بكلمات مؤثرة: «مع السلامة يا أخي الأصغر»

احمد جلال

مسألة وقت .. آخر كلمات أحمد جلال عبد القوي قبل رحيله تهز مواقع التواصل الاجتماعي

احمد جلال

وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع السرطان

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبد القوي يثير قلق متابعيه

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبدالقوي يُثير قلق متابعيه

إنستاباي

تحذير جديد وعاجل من إنستاباي لملايين المستخدمين

مسلسل حضرة المتهم ابي

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى وفاة أحمد جلال بطل «حضرة المتهم أبي» .. ماذا حدث؟

احمد جلال

قبل ساعات من رحيله.. أحمد جلال عبد القوي يتوقع وفاته.. الوقت عامل مهم في كل الأحوال

القهوة المغشوشة

«هات كوباية مية».. طريقة بسيطة تكشف القهوة المغشوشة في ثوانٍ

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر

السقف المحفوظ.. ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش وجوه الإعجاز في القرآن الكريم

مبادرة أيده في ايدك

البحوث الإسلاميَّة يطلق مبادرة لتعزيز دور الأسرة في بناء شخصية الأبناء

حريق دار للأيتام في الجزائر

الأزهر يعزي الجزائر في ضحايا حريق دار للأيتام ويعلن تضامنه الكامل مع عائلاتهم

بالصور

تحذير بعد وفاة 6 مصريين بالسعودية.. علامات تسرب الغاز التي لا يجب تجاهلها

تسرب الغاز
تسرب الغاز
تسرب الغاز

في موجة الحر.. 7 نصائح تحميك من جلطات الدم القاتلة

جلطات الدم
جلطات الدم
جلطات الدم

جوري بكر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

على البحر .. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهورها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد