مع ختام كأس العالم اليوم.. فيفا يتجاوز التوقعات بإيرادات 15 مليار دولار

من المقرر أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تحقيق إيرادات قياسية تبلغ 15 مليار دولار من بطولة كأس العالم 2026، التي تُختتم منافساتها اليوم، متجاوزًا بشكل كبير التقديرات التي وُضعت قبل انطلاق البطولة، والتي كانت تشير إلى تحقيق إيرادات بقيمة 11 مليار دولار.

وأبلغ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، الاتحادات الأعضاء في فيفا، بارتفاع الإيرادات. وكان الاتحاد قد توقع في البداية تحقيق عائدات تبلغ 11 مليار دولار؛ وفق ما ذكرته صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم الأحد.

وأشارت مصادر إلى أن عائدات الضيافة وبيع التذاكر، ولا سيما من خلال سوق إعادة بيع التذاكر ذات الأسعار المرتفعة، شكلت جزءًا كبيرًا من هذه الزيادة؛ ويحصل فيفا على عمولة تبلغ 15% من المشتري، إضافة إلى 15% أخرى من البائع في سوق إعادة بيع التذاكر.

وفي مساء السبت، ظلت باقات كبار الشخصيات والضيافة الخاصة بالمباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين، المقررة إقامتها اليوم الأحد في ولاية نيوجيرسي، معروضة للبيع عبر بوابة التذاكر التابعة لفيفا.

وبلغ سعر تذكرة الفرد في صالة “تروفي لاونج” المخصصة لكبار الشخصيات 34500 دولار.

ومن المرجح أن تستفيد الاتحادات الوطنية لكرة القدم من زيادة العائدات الناتجة عن توسع إيرادات كأس العالم، رغم أن التفاصيل النهائية لم تُحسم بعد.

ويمثل هذا الوضع المالي دفعة قوية لإنفانتينو، الذي يرى فيه دعمًا إضافيًا لموقعه بعد شهر حافل بالجدل خلال البطولة التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن المرجح أن تؤدي الإيرادات الإضافية الضخمة التي حققتها البطولة إلى تقليل رغبة بعض الاتحادات الوطنية في إظهار أي اعتراضات علنية.

وقد تزيد هذه المكاسب المالية أيضًا من فرص استضافة الولايات المتحدة لنسخة أخرى من كأس العالم في المستقبل القريب.

وتعد بطولة كأس العالم لعام 2038 النسخة المقبلة المتاحة لتقديم ملفات الاستضافة.

وخلال حفل استقبال أقيم امس الاول الجمعة، أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب رغبة بلاده في استضافة البطولة مجددًا، وقال: “يجب أن تختاروا الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى. وهذه المرة سنترك كندا والمكسيك خارج الاستضافة”.

كما أجرت الولايات المتحدة محادثات مع فيفا بشأن استضافة بطولة كأس العالم للأندية لعام 2029.