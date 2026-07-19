تامر عاشور يتصدر الترند بـ برومو "مراية الحب".. الجمهور يتفاعل مع قبل طرح الألبوم

​تصدر النجم تامر عاشور تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرح برومو ألبومه الغنائي الجديد "مراية الحب" حيث جاء رقم ١ في قائمة التريند عبر تطبيق إنستجرام" قبل إطلاق الألبوم على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

​ولم يقتصر التفاعل على البرومو فقط، بل تحول المقطع الصوتي للألبوم إلى تريند متداول عبر مختلف منصات التواصل، حيث استخدمه الآلاف في منشوراتهم المختلفة، في مؤشر على حجم الحماس الكبير الذي يسبق الإصدار الرسمي والترقب الجماهيري الكبير للألبوم قبل الإطلاق الرسمي يوم الاثنين 20 يوليو.



​وكشف النجم تامر عاشور عن أغنيات ألبومه الجديد "مراية الحب" المكون من 12 أغنية، واختار تامر أسماء مبتكرة ومختلفة لأغنيات الألبوم وهي "مراية الحب، متلخبطة أحوالي، إحساسي بيك، ولاد الحلال، شوفتني، جدع، آسف، مش فارقلي، نزلت اتمشيت، مكاني الصح، تمنياتي، وصولي".