قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شجعوا إسبانيا| أحمد موسى يهاجم الأرجنتين قبل نهائي المونديال: من يساند التانجو يقف في صف نتنياهو
لاعيبة محترمة.. أحمد موسى: شجع إسبانيا وأنت مرتاح في نهائي كأس العالم 2026
أسطورة الأرجنتين: مباراة مصر كانت الأصعب في كأس العالم 2026
الدفاعات الإيرانية تدمر صاروخ كروز أمريكياً غربي البلاد
أحمد موسى: إنجلترا وفرنسا قدّمتا مباراة من الخيال.. 10 أهداف في واحدة من أمتع مواجهات كأس العالم| بث مباشر
أحمد موسى: العلمين الجديدة أصبحت مدينة لكل المصريين.. والطفرة السياحية تخلق آلاف فرص العمل
أحمد موسى: العلمين الجديدة تحولت من حقول ألغام إلى مدينة عالمية تستقبل المصريين طوال العام
رباعية الدفع.. ماذا تقدم جيب شيروكي 2026 الجديدة كليًا؟
الجمارك: نعمل على تبسيط الإجراءات لجذب الاستثمار.. ونواب: سيساهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
نهائي كأس العالم 2026.. تشكيل الأرجنتين أمام إسبانيا
نهائي كأس العالم | تشكيل منتخب إسبانيا أمام الأرجنتين
قبل نهائي كأس العالم 2026.. الاتحاد الأرجنتيني يشعل حماس الجماهير بفيديو مؤثر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر عاشور يتصدر الترند بـ برومو "مراية الحب".. الجمهور يتفاعل مع قبل طرح الألبوم

تامر عاشور
تامر عاشور
تقى الجيزاوي

​تصدر النجم تامر عاشور تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرح برومو ألبومه الغنائي الجديد "مراية الحب" حيث جاء رقم ١ في قائمة التريند عبر تطبيق إنستجرام" قبل إطلاق الألبوم على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

​ولم يقتصر التفاعل على البرومو فقط، بل تحول المقطع الصوتي للألبوم إلى تريند متداول عبر مختلف منصات التواصل، حيث استخدمه الآلاف في منشوراتهم المختلفة، في مؤشر على حجم الحماس الكبير الذي يسبق الإصدار الرسمي والترقب الجماهيري الكبير للألبوم قبل الإطلاق الرسمي يوم الاثنين 20 يوليو.


​وكشف النجم تامر عاشور عن أغنيات ألبومه الجديد "مراية الحب" المكون من 12 أغنية، واختار تامر أسماء مبتكرة ومختلفة لأغنيات الألبوم وهي "مراية الحب، متلخبطة أحوالي، إحساسي بيك، ولاد الحلال، شوفتني، جدع، آسف، مش فارقلي، نزلت اتمشيت، مكاني الصح، تمنياتي، وصولي".

تامر عاشور مراية الحب أغاني تامر عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون خطة التنمية الاقتصادية.. تفاصيل

سعر الذهب

1700 جنيه | قفزة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

مشغولات ذهبية

ضغوط ناجمة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

إسبانيا

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد .. سجل بياناتك واعرف درجاتك

تحذير جديد من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

تحذير جديد وعاجل من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي زيادة مجموع الشهادة الإعدادية لـ320 درجة من العام المقبل

صرف مرتبات يوليو2026

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

ترشيحاتنا

الدواجن

عروض وتخفيضات مميزة.. استقرار في أسواق الدواجن والطيور اليوم

كلية الشرطة متخصصين

من حلم الشرف إلى واقع الإنجاز.. دليلك الكامل للتقديم بكلية الشرطة متخصصين 2026

المدارس الرياضية العسكرية

التقديم للمدارس العسكرية الرياضية 2026.. دليل الشروط والمستندات وخطوات القبول

بالصور

بيتهرب برة مصر.. القوات المسلحة تنشر شهادات مسؤولين يحذرون من ظاهرة "الدهابة"

درع الجنوب
درع الجنوب
درع الجنوب

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026

ياسمينا العبد في ضيافة "بيت مراد" السبت المقبل

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

استدعى لرمضان واستغلي الصيف.. طريقة تجفيف التين في المنزل| في الفرن والشمس

التين المجفف
التين المجفف
التين المجفف

فيديو

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

رسالة الوداع

رحل بعد صراع مع المرض.. آخر ما قاله أحمد جلال نجم «حضرة المتهم أبي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: العلاقة الإيجابية.. بوابة الطمأنينة الأسرية

المزيد