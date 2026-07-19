جيدا منصور تشعل الأحداث في “تحت السن”.. دليل جديد يفتح باب الاتهامات

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل "تحت السن" Underage ، تطوراً مثيراً في قضية هنا، التي تجسدها جيدا منصور، بعدما عثرت الشرطة على تسجيل يضع والدة صديقتها مريم في دائرة الاتهام في تطور مثير يفتح الباب أمام فرضيات غير متوقعة ودليل جديد قد يغير مسار التحقيق.



خلال سير التحقيقات، عثرت الشرطة على تسجيل التقطته إحدى كاميرات المراقبة في شارع جانبي قريب من المدرسة، بعد وقوع الحادث بنحو نصف ساعة.

وعقب تكبير الصورة، ظهرت داخل إحدى السيارات فتاة ترتدي الزي المدرسي وتبدو فاقدة للوعي، فيما رجحت التحريات الأولية أنها تشبه هنا إلى حد كبير.

ودفع هذا الاكتشاف الضابط المسؤول عن القضي (عمرو وهبة) إلى إصدار تعليماته بجمع بيانات جميع الأشخاص المقربين من هنا، إلى جانب حصر مواصفات السيارات التي يمتلكونها، في محاولة للوصول إلى صاحب السيارة التي ظهرت في التسجيل.

ومع استمرار التحريات، توصلت الشرطة إلى أن السيارة الظاهرة في الفيديو تتطابق بدرجة كبيرة مع سيارة والدة مريم (نور قدري).

وعندما واجهها الضابط بهذه المعلومات، بدت عليها علامات الارتباك والتوتر، وهو ما أثار مزيدًا من الشكوك.

وتضع هذه التطورات والدة مريم في دائرة الشبهات للمرة الأولى، لكنها لا تمنحنا إجابة حاسمة.

فهل كانت لها علاقة بما جرى لهنا؟ وهل تخفي سراً يتعلق باختفائها ووفاتها؟ أم أن التشابه بين السيارتين ليس سوى خيط مضلل يقود التحقيق في الاتجاه الخاطئ؟

أبطال مسلسل تحت السن

مسلسل تحت السن من تأليف أمين جمال وإخراج يحيى إسماعيل، وتجسد چيدا منصور بطولته إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة، من بينهن جيسيكا حسام، ريم المصري، وجودي مسعود.