كارمن سليمان تحتفل بزفاف شقيقتها فرح وسط الأهل والأصدقاء

احتفلت فرح نوفل، شقيقة الفنانة كارمن سليمان، بحفل زفافها وسط أجواء عائلية دافئة، بحضور أفراد الأسرة وعدد من الأصدقاء المقربين، في حفل اتسم بالبساطة والبهجة.

وحرصت كارمن سليمان ، على مشاركة شقيقتها فرحتها، حيث ظهرت إلى جانبها خلال حفل الزفاف، وسط أجواء مليئة بالسعادة والاحتفال، في لقطات عكست قوة العلاقة بينهما.

حفل زفاف فرح نوفل

وشهد الحفل أجواءً هادئة جمعت أفراد العائلة والأصدقاء، الذين حرصوا على تهنئة العروسين، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة.

اغانى كارمن سليمان

يُذكر أن كارمن سليمان تواصل حاليًا الترويج لألبومها الجديد «أصح غلطة»، وطرحت مؤخرًا أغنية «الدنيا رايقة»، من كلمات أحمد سرور، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري، وإخراج ريم عيد. ويضم الألبوم 10 أغنيات متنوعة، من بينها: «فيك حيل تكدب»، و«الدنيا رايقة»، و«صعبتها ع اللي بعدي»، و«يا زعلانين»، و«عمر تاني»، و«طبطب عليا»، و«إنت وبس»، و«أناني إنت».