كارمن سليمان تحيي حفل رأس السنة في أحد فنادق القاهرة

تستعد الفنانة كارمن سليمان لإحياء حفل غنائي في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، يوم 31 ديسمبر الجاري، ضمن سلسلة حفلات رأس السنة الميلادية.

بوستر حفل كارمن سليمان

أحدث أغاني كارمن سليمان

وكانت كارمن سليمان طرحت أحدث أغانيها بعنوان “فيك حيل تكدب”، في شهر سبتمبر الماضي، ضمن موسم الصيف.

ألبوم كارمن سليمان

وسبق أن كشفت كارمن سليمان، في شهر يوليو الماضي، تفاصيل ألبوم “أصح غلطة”، الذي يضم 10 أغانٍ، هي "فيك حيل تكدب" و"الدنيا رايقة" و"صعبتها ع اللي بعدي" و"يا زعلانين" و"عمر تاني" و"طبطب عليا" و"إنت وبس" و"أناني إنت"، و"حب إيه يا حسرة"، و“أصح غلطة”.

وتتعاون كارمن سليمان خلال الألبوم مع نخبة من ألمع صناع الأغنية في مصر، من الشعراء والملحنين والموزعين، كما تتعاون فيه مع زوجها الملحن والمنتج الموسيقي مصطفى جاد، الذي تولى مهمة إنتاج كل أغنيات الألبوم بجانب تلحين أغنيتين من أغانيه.