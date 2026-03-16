الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر
الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

إن ليلة القدر، ليلة ارتفاع الجسد إلى الروح بعد ترويض الشهوة في رمضان، يدركها من صفت نفسه من الغل والحقد والحسد، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي ‌لَيْلَةِ ‌الْقَدْرِ. وَما أَدْراكَ مَا ‌لَيْلَةُ ‌الْقَدْرِ. ‌لَيْلَةُ ‌الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ).

إنها ليلة الحق.. نزل فيها القرآن ليفرق بين الحق والباطل، ويهدى الناس إلى صراطه المستقيم، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: حم وَالْكِتابِ الْمُبِينِ. إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ. فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْراً مِنْ عِنْدِنا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ».

إن من حرم خير هذه الليلة المباركة ، فقد حرم خيرا كثيرا، فعلى الجميع أن يدركها ، وأن يحرصوا على حب الله ورسوله فليبادر الجميع بالخير والعبادة وأن كانت يسيرة، ويحرم خيرها المتغافل عن عبادة ربه، والتحري لا يكون الا من الحرص والباحث على طريق النجاة وهذا أول طريق السلامة والأمان.
فأن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: تَحَرَّوْا ‌لَيْلَةَ ‌الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

وروي أيضا «عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُل إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَأَيْتُ فِي النَّوْمِ ‌لَيْلَةَ ‌الْقَدْرِ، كَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَابِعَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي لَيْلَةِ سَابِعَةٍ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا مِنْكُمْ فَلْيَتَحَرّهَا فِي لَيْلَةِ سَابِعَةٍ» «مصنف عبد الرزاق» .

كما روي «عن أبي هريرةَ؛ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَامَ ‌لَيْلَةَ ‌القَدْرِ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» سنن سعيد بن منصور .

إن من يدركها يجب أن ينقى قلبه من الحقد والحسد والغل ، وأول من يجنى على نفسه في الدنيا من جعل فلبه في هؤلاء ، حرموا الخير ومنعوا العفو، وحرقت قلوبهم لان الله واسع الكرم .

فهي ليلة الحياة لمن أحياها بالقيام والدعاء وقرأه القران والصدقة وحب الخير للناس وحب الله وحب رسول الله وحب الصالحين، 
قالت عائشة رضي الله عنها للنبيّ صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وافقت ‌ليلة ‌القدر، ما أقول فيها؟ قال: (قولي: اللهم، إنّك عفوّ تحبّ العفو فاعف عنّي)، رواه الامام أحمد في مسنده.

كما أنها ليلة العفو والجزاء من جنس العمل فمن أحب الله ورسوله أحبه الله ورسوله، ومن أحب الصالحي صار منهم أو شفعوا له ومن عفي عن الناس عفى الله عنه، فقال تعالى {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ} [هود: 15]، كونوا عباد الله كما أرادكم لكم الله ، فمن نظر الله إليه لم يعذبه،  فاجعلوا أنفسكم محل نظر الله  قال سليمان بن عبد الملك بن مروان وكان الخليفة أبي حازم عظني وأجز قال أتقى الله حيث نهاك أن يراك حيث أمرك .

ليلة القدر ليلة الحق القرآن

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

