قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انخفاض البيض والمكرونة 11 جنيهًا وزيادة الزيت 10 .. أسعار السلع اليوم في الأسواق
عناصر مجهولة.. سطو مسلح على ناقلة نفط قرب سواحل اليمن وتحويل مسارها إلى الصومال
الأمم المتحدة : 3 آلاف إصابة بالكوليرا و3 وفيات في 3 أشهر باليمن
الاحتلال الإسرائيلي يجدد إنذارات إخلاء لبلدات في جنوب لبنان
علاقة غير شرعية | خلصوا عليه ووضعوا جثمانه بعد حرقـها في شنطة سفر بالشرقية لإخفاء الجريمة | القصة الكاملة
7 آلاف متضرر منذ 2016 .. تحرك برلماني عاجل بشأن تعيين أوائل خريجي الأزهر
لأول مرة في مصر.. تفاصيل إطلاق خدمة «حاج بلا حقيبة» لتسهيل نقل الأمتعة
التخطيط تضع خريطة قطاعية لاحتياجات العمالة في مصر
هوس التسمية والذهب.. ترامب يعيد تشكيل واشنطن على صورته من قوس النصر إلى البيت الأبيض
الصحة عن الإجراءات المتخذة ضد ضياء العوضي: سلامة المرضى فوق كل اعتبار
الإمارات تعلن عودة حركة الطيران إلى طبيعتها
بسبب الحرب مع إيران.. بوليتيكو: الولايات المتحدة تعتزم معاقبة أوروبا
english EN
إلهام أبو الفتح
ديني

هل يجوز التصدق بثمن الأضحية بدلا عن الذ.بح؟.. الإفتاء تجيب

شيماء جمال

هل يجوز التصدق بثمن الأضحية بدلا عن الذ.بح؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.

وقالت الإفتاء: إن التصدق بما يساوي ثمن الأضحية من الصدقات العينية لا يجزئ عن الأضحية؛ لأن الذ.بح في هذه الشعيرة عبادةٌ مقصودةٌ لذاتها.

الأضحية
وأوضحت أن نحر الأضحيات من القربات المشروعة في أيام النحر، ويندب التصدق منها على الفقراء عند مالك وعند الحنفية ما لم يكن المضحِّي ذا عيال يحتاج للتوسعة عليهم، ويجب إطعام الفقراء والمساكين منها عند الشافعية، وقدَّره بعضهم بالثلثين، والأفضل عندهم إعطاؤها كلها لهم، فهي باب توسعة وبر ووسيلة تيسير غذاء الفقراء باللحوم في هذا العيد، إلا أنه ينبغي الآن؛ تحقيقًا لموازنة العرض والطلب، وعملًا على خفض الأسعار، أن لا يُكثر الأغنياء من عدد الذ.بائح التي جرت عادتهم بالإسراف في ذ.بحها، وأن يقتصروا على القدر المطلوب شرعًا، ويطعموه أو يطعموا أكثره الفقراء والمساكين برًّا بهم وإحسانًا.


أما التصدق بالثمن نقدًا على الفقراء فمذهب الحنفية وظاهر مذهب الشافعية أنه لا يجزئ عن الأضحية؛ لأن المقصود من شرعها التعبد بإراقة الدم وإطعام الفقراء باللحم الذي حُرِموه أكثر أيام العام، والمشهور الراجح في مذهب مالك وهو المروي عن أحمد وجماعة من العلماء أن التضحية أفضل من التصدق بالثمن، وهناك رواية ضعيفة عن مالك أن التصدق بالثمن أفضل، كما في "شرح الموطأ" وغيره من كتب المذهب.


وأما التصدُّق بما يوازي الثمن من صدقات أخرى غير النقد فلم يقل به أحد من الأئمة، والذي أراه الأخذ بقول الجمهور؛ لقوة دليله وضعف الرواية المذكورة عن مالك، ولأن فتح باب التصدق بأثمان الأضاحي سيؤدي حتمًا على توالي الأيام إلى ترك الناس هذه الشعيرة الدينية، والإخلال بالتعبد بها، وبالتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فِعلها، والإخلال بحكمة تشريعها، كما سيؤدي في المستقبل وفي الظروف العادية إلى كساد أثمان الأضاحي كسادًا فاحشًا يضُرُّ المنتجين وكثيرًا من التجار، على أنه إذا أُبِيح التصدق بأثمانها، وتزاحم الفقراء على أبواب القصابين لشراء اللحوم بما أخذوه من الأثمان لم يتحقق الغرض الذي تهدف إليه الوزارة؛ لأن شراء الأضاحي وشراء الفقراء اللحوم سواء في النتيجة والأثر، وإن لم يشتروا بها اللحوم حرموا المتعة بها في هذا الموسم.


وقد قصد الشارع الحكيم برَّهُم فيه بما يتمتع به الأغنياء لأغراض سامية تتعلق بنظام الجماعة وعلاقة الفقراء بالأغنياء، ومن هذا على إجماله يظهر رجحان قول الجمهور، وأن الأحق بالاعتبار إبقاء الأمة على إحياء هذه الشعيرة الدينية الاجتماعية، مع حث الأغنياء على عدم الإسراف في الذ.بائح فوق الحاجة للضرورة. 

النحر الأضحيات الأضحية الإفتاء التصدق بثمن الأضحية التصدق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البيض

نزل 40 جنيه.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

الأهلي

رضا عبد العال: هذا الثنائي ضيع الزمالك.. وبيراميدز الأقرب للتتويج بالدوري

النادي الأهلي والطيب

رد فعل غير متوقع من أحمد الطيب بعد خسارة الزمالك من الأهلي بثلاثية

الدوري

لتحقيق تكافؤ الفرص .. قرار عاجل من رابطة الأندية بعد فوز الأهلي على الزمالك

أسلحة أمريكية

8.6 مليار دولار.. أمريكا توافق على صفقة أسلحة لـ 4 دول بالشرق الأوسط

حالة الطقس

أيام البسترة الحرارية.. موجة عنيفة تضرب البلاد وتحذيرات عاجلة من تغير المناخ

الأهلي

فرج عامر يزف خبرا سارا لجماهير الاهلي بشأن دوري أبطال افريقيا

حالة الطقس

الأرصاد: طقس حار يضرب البلاد.. وأمطار رعدية تمتد للقاهرة والصعيد

ترشيحاتنا

المتهم

اللص الصغير.. القبض على طفل سرق مبلغا ماليا من داخل صيدلية بسوهاج

سيد مشاغب

استئناف على قرار تجديد حبس سيد مشاغب و5 آخرين في اتهامهم بإثارة الشغب

حادث ارشيفية

إصابة 6 عمال في تصادم سيارة جامبو مع أخرى لنقل العمالة بقرية جلالة بالضبعة

بالصور

لمواجهة الحر.. توفير مياه مبردة وعصائر لعمال النظافة بالشرقية

الشرقية
الشرقية
الشرقية

محافظ الشرقية يشارك في اجتماع مجلس إدارة المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ميرهان حسين تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

مركز التدريب بالشرقية ينفذ 4 دورات تدريبية لتنمية مهارات 226 متدربا

دورة تدريبية
دورة تدريبية
دورة تدريبية

فيديو

سرقة محصول القمح

لغز اختفاء القمح.. القصة الكاملة لسرقة محصول قمح بالزقازيق

(المريخ وأجسام البشر)

شكل غير متوقع.. كيف قد يغيّر المريخ ملامح وأجسام البشر في المستقبل

أمير عيد

تصرف أثار الجدل.. ماذا فعل أمير عيد في عزاء والد طليقته مع المصورين ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

المزيد