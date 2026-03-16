الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

هواوي تدخل سباق السيارات بطرازات كهربائية جديدة لمنافسة شاومي

كريم عاطف

تستعد علامة Shangjie لإطلاق طرازين جديدين من السيارات الكهربائية في السوق الصيني، هما Shangjie Z7 و Shangjie Z7T، مع الكشف الرسمي المرتقب في 23 مارس وفتح باب الحجز المسبق في اليوم نفسه. 

يمثل المشروع تعاونا بين شركة التكنولوجيا Huawei وشركة صناعة السيارات الصينية SAIC Motor، ضمن منظومة تحالف هواوي للسيارات الذكية HIMA، ويجمع هذا التعاون بين خبرة SAIC في تطوير المركبات ومنصات الإنتاج، وتقنيات هواوي المتقدمة في البرمجيات والذكاء الاصطناعي وأنظمة القيادة الذكية.

من ناحية التصميم، تأتي نسخة Z7 بهيكل سيدان كوبيه منخفض يمنحها طابعا رياضي واضح، بينما تعتمد Z7T أسلوب Shooting Brake الذي يجمع بين الأداء الرياضي والعملية، ويظهر التشابه بين الطرازين في الواجهة الأمامية التي تضم شبكة مغلقة بالكامل تعكس طبيعة السيارة الكهربائية، مع مصابيح LED حادة التصميم وفتحات تهوية ثلاثية في المصد الأمامي لتحسين تدفق الهواء وتعزيز الديناميكا الهوائية.

أما في الخلف، فتحصل السيارتان على مصابيح ممتدة بعرض السيارة بالكامل، مع مشتت هواء رياضي وهيكل عريض يمنح السيارة حضور قوي على الطريق، وتبرز هذه الملامح بشكل أكبر في نسخة Z7T التي تقدم مزيج بين سيارات السيدان الرياضية والواجن عالية الأداء.

وبحسب البيانات الرسمية، يبلغ طول السيارة نحو 5 أمتار مع قاعدة عجلات تصل إلى 3000 مم، ما يضعها ضمن فئة السيدان الكهربائية الكبيرة التي تنافس طرازات مثل Xiaomi SU7.

ميكانيكيا، تتوفر السيارة بخيارين لمنظومة الدفع، النسخة القياسية تأتي بمحرك كهربائي واحد بقوة 264 كيلوواط (حوالي 354 حصانا) وسرعة قصوى تبلغ 220 كم/س، مع خيارين للبطاريات بين فوسفات الحديد الليثيوم أو بطارية ليثيوم ثلاثية، أما النسخة الأقوى Ultra فتأتي بنظام دفع رباعي بمحركين كهربائيين بقوة إجمالية تصل إلى 434 كيلوواط، أي ما يعادل نحو 582 حصانا، مع سرعة قصوى قد تصل إلى 242 كم/س.

وتعتمد السيارة على منصة Huawei Tuling المتقدمة، إلى جانب نظام القيادة الذكية Huawei Qiankun الذي يستخدم كاميرات عالية الدقة وحساسات متعددة لدعم أنظمة القيادة المتقدمة، مع إمكانية تزويد السيارة برادار ليزري LiDAR اختياري.

وتستهدف الشركة من خلال الطرازين منافسة قوية في فئة السيارات الكهربائية ‏متوسطة السعر، حيث يتوقع أن يتراوح السعر بين 250 ألف و350 ألف يوان ‏صيني (نحو 34.7 ألف إلى 48.6 ألف دولار).‏

السيارات الكهربائية السوق الصيني Shangjie Z7 Shangjie Z7T هواوي Huawei سيدان كوبيه

