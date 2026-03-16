رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

مواصفات وأسعار تويوتا كراون 2026 في السوق السعودي

تعد السيارة تويوتا كراون من أبرز السيارات اليابانية المقدمة في السوق السعودي، وتأتي هذه السيارة بتصميم عصري، مع باقة ملامح تتسم بالشراسة ناحية المقدمة، بالإضافة إلى لمسات إنسيابية للهيكل، ومجموعة كبيرة من التجهيزات، سواء الفنية أوالتقنية.

تصميم وأبعاد تويوتا كراون 2026 

يبلغ طول سيارة تويوتا نحو 4,980 مليمتر، بينما يصل عرضها إلى 1,840 مليمتر مع ارتفاع يبلغ 1,540 مليمتر، وتستند السيارة إلى قاعدة عجلات بطول 2,850 مليمتر، ويتراوح وزن السيارة دون ركاب بين 1,720 و1,725 كيلوجرامًا.

محرك وأداء تويوتا كراون 2026 

يتوفر الطراز بخيار متقدم من منظومات الحركة يعتمد على نظام هجين يجمع بين محرك بنزين مزود بشاحن توربيني ومحرك كهربائي، ويعتمد هذا النظام على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.4 لتر، ويعمل مع ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من ست سرعات.

وتبلغ القوة الإجمالية لهذه المنظومة نحو 344 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 550 نيوتن متر، ويعمل هذا التكوين مع نظام دفع كلي للعجلات، وتبلغ معدلات استهلاك الوقود في هذا الخيار حوالي 18 كيلومترًا لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 55 لترًا.

وتقدم السيارة خيارًا آخر لمنظومة الحركة يعتمد أيضًا على تقنية هجينة، ويعتمد هذا النظام على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر، يعمل مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT.

 وتصل القوة الإجمالية لهذا النظام إلى نحو 218 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 221 نيوتن متر، ويعمل هذا الخيار مع نظام دفع أمامي للعجلات، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 26.1 كيلومتر لكل لتر، كما يأتي هذا الإصدار بنفس سعة خزان الوقود البالغة 55 لترًا.

تقنيات وتجهيزات تويوتا كراون 2026 

تضم المقصورة مجموعة من التجهيزات التقنية ومنها شاشة لنظام المعلومات والترفيه بقياس 12.3 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي عبر نظام Apple CarPlay، إلى جانب توفر نظام ملاحة مدمج.

كما تضم لوحة القيادة شاشة عدادات رقمية بالحجم نفسه لعرض بيانات القيادة المختلفة، ويتوفر أيضًا نظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، ومنظومة صوتية تضم 11 مكبر صوت من JBL.

وتتضمن السيارة مجموعة من أنظمة السلامة وتشمل، نظام المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، إلى جانب نظام التحكم في الجر ونظام الثبات الإلكتروني، كما تضم السيارة نظام تثبيت سرعة متكيف.

وتشمل تقنيات المساعدة أيضًا نظام التحذير من التصادم الأمامي مع المكابح التلقائية للطوارئ، إضافة إلى نظام قراءة مسار الطريق، كما تتوفر أنظمة مراقبة النقطة العمياء، وحساسات ركن أمامية وخلفية، إلى جانب كاميرات خارجية لسهولة الاصطفاف.

أسعار تويوتا كراون 2026 في السوق السعودي

تتوفر السيارة في السوق السعودية بعدة فئات تختلف من حيث مستوى التجهيزات، وتبدأ أسعار الطراز من 154,330 ريالا سعوديا للفئات الأساسية، بينما تصل أسعار الفئات الأعلى تجهيزًا إلى حوالي 202,170 ريالا سعوديا.

