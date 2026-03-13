بمساحة عائلية.. أسعار ومواصفات تويوتا انوفا في السعودية

تعد السيارة تويوتا انوفا واحدة من أبرز الإصدارات العائلية المقدمة في السوق السعودي، والتي تحمل العلامة اليابانية، مع مساحة داخلية رحبة تنتمي إلى فئة الميني فان، بالإضافة إلى باقة كبيرة من التجهيزات، وبسعر يبدأ من 123.740 ريال للفئة الأولى.

أبعاد وتصميم تويوتا انوفا 2026

تقدم تويوتا سيارة إنوفا في السوق السعودي بتصميم يركز على توفير مساحة مناسبة للركاب، حيث تأتي السيارة بطول يبلغ نحو 4,760 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,850 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,795 مم، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,850 مم.

تويوتا انوفا 2026

ويتضمن التصميم الخارجي مجموعة من عناصر الإضاءة الحديثة، حيث زُودت بمصابيح أمامية تعتمد على تقنية LED إلى جانب الإضاءة النهارية والمصابيح الخلفية، وتتوفر السيارة بعجلات من الألمنيوم بقياسين مختلفين يتراوحان بين 16 و17 بوصة حسب الفئة، إلى جانب مرايا جانبية كهربائية قابلة للتعديل والطي.

محرك تويوتا انوفا 2026

تعتمد تويوتا إنوفا على محرك بنزين سعة 2.0 لتر مكون من أربع أسطوانات، ويعمل مع ناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير CVT، مع نظام دفع أمامي للعجلات.

تويوتا انوفا 2026

وتختلف مستويات القوة وفقًا لنوع الفئة، حيث تنتج النسخة غير الهجينة قوة تبلغ 172 حصانًا، في حين تصل القوة الإجمالية في الفئات الهجينة إلى 184 حصانًا بفضل دعم المحرك الكهربائي.

ويبلغ عزم الدوران للمحرك العامل بالبنزين نحو 188 نيوتن متر، بينما يوفر المحرك الكهربائي عزمًا إضافيًا يصل إلى 206 نيوتن متر، وتصل معدلات استهلاك الوقود نحو 24.3 كيلومتر لكل لتر، بينما تأتي بخزان وقود سعة 52 لترًا.

تويوتا انوفا 2026

مقصورة وتجهيزات تويوتا انوفا

تضم المقصورة الداخلية في تويوتا إنوفا مجموعة من التجهيزات، حيث يتوسط لوحة القيادة شاشة ترفيه تعمل باللمس بقياس 8 بوصات، تدعم الاتصال بالهواتف الذكية عبر نظام Apple CarPlay، كما زُودت بنظام صوتي مكون من 6 سماعات، وشاشة رقمية للعدادات بقياس 4.2 بوصة، مع منافذ USB مخصصة للركاب في المقاعد الخلفية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء.

تويوتا انوفا 2026

أسعار تويوتا إنوفا 2026 في السوق السعودي

تُطرح تويوتا إنوفا موديل 2026 في السعودية بعدة فئات تختلف في مستوى التجهيزات، ويبدأ سعر السيارة من نحو 123,740 ريال سعودي للفئة الأساسية، بينما ترتفع الأسعار في الفئات الأعلى تجهيزًا لتتراوح بين 133,400 ريال و145,475 ريال سعودي.