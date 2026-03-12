قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

سعر فورد إكسبلورر 2026 في السعودية

إبراهيم القادري

كشفت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد إكسبلورر موديل 2026، والتي تنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية، وتتميز بتصميم عصري وجذاب، وتنافس العديد من إصدارات هيونداي أيونيك 5، وتسلا موديل Y، وفولكس فاجن ID.4.

مواصفات فورد إكسبلورر موديل 2026

زودت سيارة فورد إكسبلورر موديل 2026 بالعديد من المميزات، من ضمنها عجلات معدنية مقاس 20 مم مطلية باللون الأسود الساتان، وسقف أسود يمنحها طابعا رياضيا ثنائي اللون، وبها ألواح انزلاق أمامية وخلفية سوداء لحماية جسم السيارة في الطرق الوعرة، وبها رسومات جرافيكية جديدة على الأبواب والنوافذ الجانبية الخلفية.

بالإضافة إلى أن سيارة فورد إكسبلورر موديل 2026 بها، لمسات برتقالية متباينة تظهر بوضوح على أحزمة الأمان، وتمت إضافة لمسة نهائية منقطة باللونين الأسود والبرتقالي على لوحة القيادة والكونسول المركزي، وبها نظام صوتي فائق الجودة من شركة Bang & Olufsen، والذي يتمركز في مكبر صوت بارز أسفل لوحة القيادة.

محرك فورد إكسبلورر موديل 2026

تحصل سيارة فورد إكسبلورر موديل 2026 علي قوتها من منظومة دفع متطورة تضم بطارية ليثيوم أيون سعة 79 كيلو واط/ساعة، ويمكنها قطع مسافة تصل إلى 602 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتنتج قوة 282 حصانا، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 6.4 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

سعر فورد إكسبلورر موديل 2026

تباع سيارة فورد إكسبلورر موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر 215 ألف ريال سعودي.

 

تاريخ شركة فورد في صناعة السيارات

تأسست شركة فورد موتور عام 1903 على يد هنري فورد في ديترويت، في ميشيجان، وأحدثت ثورة في الصناعة بابتكار خط التجميع المتحرك (1913) وإطلاق سيارة "موديل تي" (1908) التي جعلت السيارات في متناول الطبقة المتوسطة.

وتحولت فورد بعد ذلك إلى عملاق عالمي رائد في إنتاج الشاحنات (F-Series) والسيارات الأيقونية مثل “موستانج”.

السيارات الـ SUV الرياضية شركة فورد فورد إكسبلورر موديل 2026 مواصفات فورد إكسبلورر رسومات جرافيكية محرك فورد إكسبلورر إكسبلورر موديل 2026 سعر فورد إكسبلورر موديل 2026 السيارات الأيقونية موستانج

