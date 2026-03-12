رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض زهور الربيع التاسع

افتتح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، معرض زهور الربيع التاسع الذي تنظمه كلية الزراعة تحت عنوان "صفاء الألوان ومعانيها بالمنيا"، وذلك بالمشتل التعليمي للكلية، في إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبي، بحضور الدكتور مصطفى محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام شوقي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.



شهد الافتتاح حضور الدكتور حمدان إبراهيم عميد كلية الزراعة، والدكتور محمود عبد الهادي الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة ومدير المشتل التعليمي.



واستمع الحضور إلى شرح الدكتور محمود عبد الهادي حول أهم الزهور والنباتات التي يضمها المعرض، مشيرًا إلى أن زهرة "السنانير" تمثل الزهرة الرئيسية للمعرض هذا العام، إلى جانب مجموعة من التكوينات الفنية لباقات الزهور المتنوعة التي تعكس تناغم الألوان وصفاءها، وتأثير أشعة الشمس والعوامل المناخية والفصول المختلفة على تدرجات الألوان النباتية وجمالياتها.

وأوضح د. عبد الهادي أن المعرض يمثل منصة تعليمية وتطبيقية لطلاب كلية الزراعة، حيث يتيح لهم عرض مهاراتهم في تنسيق الزهور وإبراز القيمة الجمالية للنباتات، مشيدًا بدعم إدارة الجامعة المستمر لاستمرار إقامة معارض الزهور خلال فصلي الربيع والخريف من كل عام.

وأعلنت إدارة المعرض عن تقديم خصم خاص لجميع منتسبي الجامعة عند شراء النباتات والزهور المعروضة، وذلك في إطار تشجيع نشر ثقافة الاهتمام بالمساحات الخضراء والنباتات الجمالية.

وعرض الطلاب خلال المعرض مجموعة من اللوحات والتشكيلات الجمالية باستخدام الزهور والنباتات المختلفة، والتي جسدت رسائل جمالية متنوعة من خلال الألوان والأنواع النباتية. وتضمنت الأعمال الفنية تشكيلات مبتكرة مثل ساعة رملية، ومفتاح الحياة الفرعوني، وهلال وفانوس رمضاني، وتورتة الربيع، في مشهد فني يعكس الإبداع الطلابي والبعد الجمالي للنباتات والزهور.