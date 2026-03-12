قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تمديد صرفها وزيادتها.. كل ما تريد معرفته عن منحة التموين
شركة البحر الأحمر تستعين برجال الدين للتوعية بتحريم إهدار المياه
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد
ارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية بمعدل 5 مليارات جنيه خلال عام.. تقرير حكومي
واشنطن تتوعد موسكو.. رد أمريكي قوي على دعم روسيا لـ إيران
ما هو فضل ماء زمزم؟.. إمام مسجد السيدة زينب يرد
منافس مصر بالمونديال.. ترامب: ليس من المناسب مشاركة إيران في كأس العالم
الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
دعاء النبي عند إفطار العشر الأواخر من رمضان
«لبيك يا خامنئي» تشعل الجبهات.. الحرس الثوري الإيراني يطلق الموجة 42
أباطرة الشباك العذراء.. شناوي الأهلي ينافس أوسة وأمير في الزواج الثاني
التكنولوجيا مفتاح ثروة مليارديرات العالم.. كيف يجني الأثرياء أموالهم؟
محافظات

رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض زهور الربيع التاسع

جامعة المنيا افتتاح المعرض
جامعة المنيا افتتاح المعرض
ايمن رياض

افتتح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، معرض زهور الربيع التاسع الذي تنظمه كلية الزراعة تحت عنوان "صفاء الألوان ومعانيها بالمنيا"، وذلك بالمشتل التعليمي للكلية، في إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبي، بحضور الدكتور مصطفى محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام شوقي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.


شهد الافتتاح حضور الدكتور حمدان إبراهيم عميد كلية الزراعة، والدكتور محمود عبد الهادي الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة ومدير المشتل التعليمي.


واستمع الحضور إلى شرح الدكتور محمود عبد الهادي حول أهم الزهور والنباتات التي يضمها المعرض، مشيرًا إلى أن زهرة "السنانير" تمثل الزهرة الرئيسية للمعرض هذا العام، إلى جانب مجموعة من التكوينات الفنية لباقات الزهور المتنوعة التي تعكس تناغم الألوان وصفاءها، وتأثير أشعة الشمس والعوامل المناخية والفصول المختلفة على تدرجات الألوان النباتية وجمالياتها.

وأوضح د. عبد الهادي أن المعرض يمثل منصة تعليمية وتطبيقية لطلاب كلية الزراعة، حيث يتيح لهم عرض مهاراتهم في تنسيق الزهور وإبراز القيمة الجمالية للنباتات، مشيدًا بدعم إدارة الجامعة المستمر لاستمرار إقامة معارض الزهور خلال فصلي الربيع والخريف من كل عام.

وأعلنت إدارة المعرض عن تقديم خصم خاص لجميع منتسبي الجامعة عند شراء النباتات والزهور المعروضة، وذلك في إطار تشجيع نشر ثقافة الاهتمام بالمساحات الخضراء والنباتات الجمالية.

وعرض الطلاب خلال المعرض مجموعة من اللوحات والتشكيلات الجمالية باستخدام الزهور والنباتات المختلفة، والتي جسدت رسائل جمالية متنوعة من خلال الألوان والأنواع النباتية. وتضمنت الأعمال الفنية تشكيلات مبتكرة مثل ساعة رملية، ومفتاح الحياة الفرعوني، وهلال وفانوس رمضاني، وتورتة الربيع، في مشهد فني يعكس الإبداع الطلابي والبعد الجمالي للنباتات والزهور.

المنيا جامعة معرض الربيع

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

ماذا يحدث عند شرب عصير الدوم على الإفطار.. المشروب المثالي لشهر رمضان

فوائد شرب عصير الدوم
فوائد شرب عصير الدوم
فوائد شرب عصير الدوم

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية.. وصفة سهلة بطعم المطاعم

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية
طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية
طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

