محافظ الغربية يتابع تطبيق التعريفة الجديدة للنقل في المواقف على مدار اليوم الثالث

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، لليوم الثالث على التوالي تطبيق التعريفة الجديدة لوسائل النقل بجميع المواقف على مستوى المحافظة، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث أجرى اتصالًا مرئيًا مباشرًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لمتابعة انتظام العمل داخل المواقف، والاطمئنان على التزام السائقين بالتعريفة المقررة، وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية من الركاب.

توجيهات محافظ الغربية

وفي إطار تنفيذ توجيهات المحافظ بتكثيف المرور الميداني والتواجد المستمر داخل المواقف، قام المهندس حسام الدين عبده، نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ خالد العرفي، السكرتير العام المساعد، بجولات تفقدية على عدد من المواقف لمتابعة انتظام العمل والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية أن هناك متابعة دقيقة على مدار 24 ساعة لجميع المواقف والأسواق ومحطات الوقود ومصانع ومستودعات البوتاجاز من خلال غرفة العمليات وإدارة الأزمات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إلى جانب مرور لجان ميدانية مفاجئة للتأكد من الالتزام الكامل بالتعريفة المقررة، مشددًا على اتخاذ إجراءات رادعة وفورية حيال أي تجاوز أو مخالفة للتعليمات، وعدم السماح بأي محاولات لاستغلال المواطنين.

ردع مخالفين

وناشد محافظ الغربية المواطنين بعدم دفع أي مبالغ إضافية عن التعريفة الرسمية المعلنة، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات، مؤكدًا أن جميع قنوات التواصل مع المحافظة وغرفة العمليات تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة.