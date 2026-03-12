تعليق مثير لـ كاف على قمة الأهلي والترجي في دوري الأبطال

سلط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الضوء على المواجهة المرتقبة التي ستجمع فريقين من كبار القارة السمراء فريقي الأهلي والترجي الرياضي التونسي، والمقررة إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب حمادي العقربي، مؤكدًا أن اللقاء يحظى بترقب واسع من جماهير كرة القدم الإفريقية نظرًا للتاريخ الكبير للفريقين ومكانتهما المرموقة في البطولات القارية.

وأشار الكاف إلى أن المباراة تمثل محطة مهمة في مشوار الفريقين داخل البطولة، حيث يسعى كل طرف لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب تمنحه أفضلية قبل مواجهة الإياب، في ظل الصراع القوي على بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وأوضح الاتحاد الإفريقي أن مثل هذه المواجهات بين الأندية الكبرى في القارة دائمًا ما تحظى باهتمام واسع، لما تمتلكه من تاريخ حافل بالإنجازات القارية وقاعدة جماهيرية كبيرة، وهو ما يزيد من حدة المنافسة داخل الملعب.

وتكتسب المباراة أهمية مضاعفة لكلا الفريقين، إذ يتطلع كل منهما إلى تحقيق انطلاقة قوية في هذا الدور الحاسم، بما يعزز فرصه في مواصلة المشوار نحو الدور نصف النهائي، والاقتراب خطوة جديدة من المنافسة على اللقب القاري الأغلى على مستوى الأندية في إفريقيا.