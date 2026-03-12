جحيم رادس.. 3 إجراءات في الأهلي قبل مواجهة الترجي بدوري الأبطال

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مباراة قوية أمام نظيره الترجي مساء الأحد المقبل على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في ذهاب دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتغادر اليوم الخميس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة متوجهة إلى تونس لمواجهة فريق الترجي في ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

إجراءات في الأهلي

يسعي الدانماركي ييس توروب مدرب الأهلي لتجاوز جحيم ملعب رادس في ذهاب الترجي الأحد القادم بدوري أبطال إفريقيا.

وبدأ النادي الأهلي تحضيراته لمواجهة الترجي بخوض حصتين تدريبيتين على ملعب التتش قبل السفر إلى تونس.

وركز الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب على تنفيذ الجوانب الخططية الخاصة بمباراة الترجي في دوري أبطال إفريقيا.

كما عقد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب عدة محاضرات بالفيديو مع اللاعبين لشرح نقاط القوة والضعف للترجي والوقوف على كافة التفاصيل الفنية المتعلقة بمباراة الترجي.

ويسعى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام نظيره فريق الترجي في مباراة الذهاب بتونس قبل مواجهة الإياب يوم ٢١ مارس الجاري في القاهرة.