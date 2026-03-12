قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تبدأ من 300 جنيه.. أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المحلات والمنافذ
الاحتلال يسقط التهم الموجهة ضد جنود إسرائيليين متهمين بإساءة معاملة معتقل فلسطيني
أحمد عصام فرحات: التأمل في نعمة الطعام دعوة قرآنية لشكر الله
القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل
ليلة متوترة في الأردن.. اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية وسقوط حطام في الزرقاء
وزير الخارجية يبحث مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط خفض التصعيد وتعزيز التعاون الاقتصادي
مسلسل مولانا.. نور علي تقلب حياة زوجة جابر
بيطري أسوان: تحصين 42 ألف حيوان و20 ألف طائر خلال فبراير الماضي
وزيرا خارجية مصر والصين يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطورات التصعيد الإقليمي
وزير الطاقة الهندي: وضع الطاقة بالبلاد مُستقر ولم يتأثر بإغلاق مضيق هرمز
حسام حسن يستقر على ضم قطة للمنتخب بعد تألقه مع بيراميدز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بيطري أسوان: تحصين 42 ألف حيوان و20 ألف طائر خلال فبراير الماضي

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

أكد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، مواصلة الدعم الكامل لمديرية الطب البيطري لتعزيز جهود الوقاية والرعاية البيطرية بجميع أنحاء المحافظة، وهو ما جاء ضمن نتائج جهود أجهزة المديرية المبذولة خلال شهر فبراير الماضي.

ووجّه محافظ أسوان إلى ضرورة التوسع في القوافل العلاجية البيطرية المجانية لخدمة القرى والمناطق النائية، مع تكثيف الأنشطة والحملات الميدانية والرقابية للحفاظ على الثروة الحيوانية، ودعم الأمن الغذائي، وحماية الصحة العامة للأهالي والمواطنين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور جمعة مكي، مدير عام الطب البيطري، أنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان، نفذت المديرية خلال شهر فبراير الماضي حزمة كبيرة من الأنشطة والخدمات البيطرية التي استهدفت الوقاية والعلاج والترصد الوبائي والمجازر، بالإضافة إلى صحة اللحوم والإرشاد البيطري.

وأشار مكي إلى أنه بالنسبة لتطعيم الكلاب ضد مرض السعار، فقد تم تنظيم حملات استهدفت تطعيم وتحصين 319 كلبًا بواسطة 15 لجنة بيطرية داخل 22 منطقة شملت: صحاري وكيما وبركة الدماس وعزبة الفرن والكيلاني والصداقة الجديدة والسيل والخزان غرب والمحمودية، وحول جراج المقاولون العرب والمستشفى العسكري بمركز أسوان، وحَيّ التقسيمات وقرية نلوا بمدينة أبو سمبل السياحية، والشيخ عامر ونجع العرب بمركز دراو، وقرية المنشية قبلي بمركز كوم أمبو، ومحيط وداخل معبد إدفو، وقرى المفالسة والسلايمة والكشاف بمركز إدفو، وداير الناحية والشماخية والمعمارية بمدينة السباعية، وجاري استكمال حملات التطعيم داخل باقي المناطق والأحياء السكنية والقرى بالمراكز والمدن.

جهود الطب البيطري

وأوضح مدير عام الطب البيطري أنه بالنسبة لأعمال الوقاية البيطرية، تم تحصين 42,059 حيوانًا و20,000 طائر، مع تحصين 9,019 ضد الحمى القلاعية باللقاح الأحادي والمدمج، وتحصين 21,090 ضد حمى الوادي المتصدع، و2,146 ضد جدري الأغنام، و785 ضد طاعون المجترات الصغيرة.

وأضاف أنه بالنسبة لتحصينات الطيور، تم تحصين 20,000 طائر، مع القيام بتنفيذ أعمال الترصد الوبائي لعدد 998 حيوانًا وطائرًا، ومناظرة 553 حيوانًا و445 من الدواجن، وزيارة 5 مزارع داخل 5 قرى، و62 منزلًا، و2 سوق حيوانات، و2 سوق طيور، وبالتوازي تم الكشف على 4,189 ذبيحة بـ12 مجزرًا ضمن أعمال المجازر والتفتيش على اللحوم.

وتابع مكي أنه تم ضبط 357 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و20 كجم لحوم مخالفة للاشتراطات المنظمة، وتحرير 13 محضر مخالفة، مع تقديم الرعاية والعلاج بالوحدات والقوافل البيطرية لإجمالي 4,867 حالة، و705 حالة تم تقديم الرعاية التناسلية والتلقيح الصناعي لـ244 أنثى، والتأمين على 2,936 من رؤوس الماشية، والترقيم والتسجيل لـ557 حيوانًا، وإصدار 557 بطاقة ورقية وتعريفية، و4,452 بطاقة بدل فاقد.

كما تم إجراء اختبارات لـ718 حيوانًا ضمن جهود الصحة العامة والأمراض المشتركة، وتنفيذ 168 نشاطًا إرشاديًا بيطريًا.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

أحمد عبد القادر

التوقيع خلال أيام.. مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتابع تطبيق التعريفة الجديدة للنقل في المواقف على مدار اليوم الثالث

ارشيفية

عرض شقيق فنانة شابة على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات

المتهم

ماتت فى المستشفى.. القبض على سائق سيارة نقل دهـ.س سيدة بالمرج

بالصور

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

فيديو

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد