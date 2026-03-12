بيطري أسوان: تحصين 42 ألف حيوان و20 ألف طائر خلال فبراير الماضي

أكد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، مواصلة الدعم الكامل لمديرية الطب البيطري لتعزيز جهود الوقاية والرعاية البيطرية بجميع أنحاء المحافظة، وهو ما جاء ضمن نتائج جهود أجهزة المديرية المبذولة خلال شهر فبراير الماضي.

ووجّه محافظ أسوان إلى ضرورة التوسع في القوافل العلاجية البيطرية المجانية لخدمة القرى والمناطق النائية، مع تكثيف الأنشطة والحملات الميدانية والرقابية للحفاظ على الثروة الحيوانية، ودعم الأمن الغذائي، وحماية الصحة العامة للأهالي والمواطنين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور جمعة مكي، مدير عام الطب البيطري، أنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان، نفذت المديرية خلال شهر فبراير الماضي حزمة كبيرة من الأنشطة والخدمات البيطرية التي استهدفت الوقاية والعلاج والترصد الوبائي والمجازر، بالإضافة إلى صحة اللحوم والإرشاد البيطري.

وأشار مكي إلى أنه بالنسبة لتطعيم الكلاب ضد مرض السعار، فقد تم تنظيم حملات استهدفت تطعيم وتحصين 319 كلبًا بواسطة 15 لجنة بيطرية داخل 22 منطقة شملت: صحاري وكيما وبركة الدماس وعزبة الفرن والكيلاني والصداقة الجديدة والسيل والخزان غرب والمحمودية، وحول جراج المقاولون العرب والمستشفى العسكري بمركز أسوان، وحَيّ التقسيمات وقرية نلوا بمدينة أبو سمبل السياحية، والشيخ عامر ونجع العرب بمركز دراو، وقرية المنشية قبلي بمركز كوم أمبو، ومحيط وداخل معبد إدفو، وقرى المفالسة والسلايمة والكشاف بمركز إدفو، وداير الناحية والشماخية والمعمارية بمدينة السباعية، وجاري استكمال حملات التطعيم داخل باقي المناطق والأحياء السكنية والقرى بالمراكز والمدن.

جهود الطب البيطري

وأوضح مدير عام الطب البيطري أنه بالنسبة لأعمال الوقاية البيطرية، تم تحصين 42,059 حيوانًا و20,000 طائر، مع تحصين 9,019 ضد الحمى القلاعية باللقاح الأحادي والمدمج، وتحصين 21,090 ضد حمى الوادي المتصدع، و2,146 ضد جدري الأغنام، و785 ضد طاعون المجترات الصغيرة.

وأضاف أنه بالنسبة لتحصينات الطيور، تم تحصين 20,000 طائر، مع القيام بتنفيذ أعمال الترصد الوبائي لعدد 998 حيوانًا وطائرًا، ومناظرة 553 حيوانًا و445 من الدواجن، وزيارة 5 مزارع داخل 5 قرى، و62 منزلًا، و2 سوق حيوانات، و2 سوق طيور، وبالتوازي تم الكشف على 4,189 ذبيحة بـ12 مجزرًا ضمن أعمال المجازر والتفتيش على اللحوم.

وتابع مكي أنه تم ضبط 357 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و20 كجم لحوم مخالفة للاشتراطات المنظمة، وتحرير 13 محضر مخالفة، مع تقديم الرعاية والعلاج بالوحدات والقوافل البيطرية لإجمالي 4,867 حالة، و705 حالة تم تقديم الرعاية التناسلية والتلقيح الصناعي لـ244 أنثى، والتأمين على 2,936 من رؤوس الماشية، والترقيم والتسجيل لـ557 حيوانًا، وإصدار 557 بطاقة ورقية وتعريفية، و4,452 بطاقة بدل فاقد.

كما تم إجراء اختبارات لـ718 حيوانًا ضمن جهود الصحة العامة والأمراض المشتركة، وتنفيذ 168 نشاطًا إرشاديًا بيطريًا.