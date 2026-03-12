«نضال المرأة المصرية وحماية الهوية».. ندوة تثقيفية بتمريض مطروح

نظمت إدارة إعلام مطروح، التابعة لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، ندوة تثقيفية موسعة، ظهر اليوم الخميس، حول "نضال المرأة المصرية وحماية الهوية الوطنية.. نماذج مشرفة"، بمدرسة التمريض الثانوية بنات.

شارك في الندوة أسماء عبد الواحد، مديرة المدرسة، والتى ألقت الضوء على أهمية دور الفتاة والمرأة المصرية التى تضرب دائما أروع الأمثلة فى التفانى والإخلاص وحب الوطن.

وأكدت أهمية مهنة التمريض للمجتمع، والتى تمثل قيم الرحمة والإنسانية والاستعداد الدائم للمساعدة النفسية والطبية دون تردد.

كما ​حاضر في الندوة الدكتورة شيماء محمد عثمان، المدرس المساعد بالمعهد التكنولوجي العالي بمطروح، والتي أشارت إلى يوم المرأة المصرية ودلالاته الرمزية في مسيرة الوطن، مؤكدة أن هذا اليوم يعد تتويجاً لجهود طويلة من العطاء والتضحية.

كما تناولت خلال حديثها مسيرة المرأة المصرية عبر العصور التاريخية المختلفة، ودورها المحوري في تشكيل ملامح المجتمع المصري وقدرتها على الصمود والمشاركة الفاعلة في جميع التحولات الوطنية.

وشددت على أن دور المرأة لا يقتصر على الجانب الاجتماعي فحسب، بل هي شريك أساسي في بناء الدولة وحماية مقدراته، كما ركزت على مفهوم الهوية الوطنية وكيفية غرس قيم الحفاظ عليها عبر الأجيال المتعاقبة، باعتبارها الدرع الواقية للمجتمع في مواجهة التحديات المعاصرة.

كما تم استعراض مجموعة من النماذج النسائية المصرية المؤثرة على المستويين المحلي والعالمي، واللواتي رفعن اسم مصر عالياً في مختلف المجالات العلمية، الثقافية، والسياسية، ليكنَّ قدوة يحتذى بها للطالبات.

وقد ​شهدت الندوة تفاعلاً كبيراً من طالبات مدرسة التمريض، حيث فُتح باب النقاش حول كيفية اختيار القدوة ودورها فى الحفاظ على الهوية الوطنية والاعتزاز بالنماذج المصرية المشرفة التي أثبتت كفاءتها في جميع المحافل.

يأتى ذلك ​انطلاقا من المناسبات التى تحتفى بالمرأة خلال شهر مارس من كل عام كاليوم العالمى للمرأة ويوم المرأة المصرية وعيد الأسرة المصرية، و​في إطار الاحتفاء بدور المرأة وتنمية الوعي الوطني لدى النشء.