لجنة الانضباط السعودية ترفض شكوى الاتحاد ضد إيفان توني بعد واقعة الاحتفال

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم رفض الشكوى التي تقدم بها نادي الاتحاد ضد مهاجم الأهلي الإنجليزي إيفان توني، على خلفية احتفاله بالهدف خلال المواجهة التي جمعت الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الاتحاد قد تقدم بشكوى رسمية ضد اللاعب، بدعوى قيامه بإشارات وُصفت بالمسيئة تجاه جماهير الفريق أثناء احتفاله بالهدف، في المباراة التي أقيمت يوم 6 مارس ضمن منافسات الجولة الـ25 من المسابقة، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3-1.

وأوضح البيان أن النادي استكمل الإجراءات الشكلية الخاصة بتقديم الشكوى، قبل أن تقوم اللجنة المختصة بمخاطبة اللاعب إيفان توني للحصول على رده بشأن ما ورد في الشكوى المقدمة ضده.

وبعد دراسة الواقعة، قررت لجنة الانضباط قبول الشكوى من الناحية الشكلية، لكنها رفضتها من الناحية الموضوعية، لعدم ثبوت مخالفة تستوجب توقيع عقوبة على اللاعب.

وأكدت اللجنة في ختام قرارها أن الحكم الصادر قابل للاستئناف وفقًا للمادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق، ما يمنح نادي الاتحاد حق الطعن على القرار خلال المدة المحددة.