مسلسل الكينج الحلقة 23.. ميرنا جميل تبدأ في العلاج من الإدمان وصدمة جديدة لمحمد إمام

شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل “الكينج” العديد من الاحداث التشويقية ، والتى من ابرزها ، اكتشاف حمزة (محمد عادل إمام) حقيقة ادمان زوجته هدية (ميرنا جميل) للبودرة ويقرر أن يعالجها عن طريق ذهابها لأحدى المصحات المختصة.

وعندما تذهب هدية لشراء كمية جديدة من البودرة تدخل فى صدمة جديدة بعد خطف طفلها ويبدء حمزة فى البحث عنه ووضعها فى مصحة نفسية.

ويتم القبض على ياقوت (مصطفى خاطر) بعد الاشتباه فيه بعد اختفاء فارس (احمد كشك).

مسلسل الكينج

كشفت الصفحة الرسمية لقناة “ام بي سي مصر” عن موعد عرض مسلسل “الكينج” بطولة محمد إمام، حيث يعرض المسلسل في الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول صراع الأشقاء، حيث يجد حمزة الدباح نفسه فجأة في مواجهة واقع لم يكن في الحسبان، فينتقل من حياة بسيطة يسعى فيها وراء لقمة العيش إلى عالم رجال الأعمال، ويتشابك مع شبكة إجرامية دولية، ما يضعه أمام اختبارات قاسية تقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل الكينج

العمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم ميرنا جميل، حنان مطاوع، انتصار، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، كمال أبو رية، بسنت شوقي، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لتقديم توليفة تجمع بين الدراما الاجتماعية، الإثارة والرومانسية.