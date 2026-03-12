قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

إسرائيل تقرر إبقاء المدارس مغلقة في الشمال وتل أبيب بسبب الصواريخ الإيرانية

التعليم في إسرائيل
ناصر السيد

أعلن وزير التعليم الإسرائيلي، يوآف كيش، يوم الخميس، أن المدارس في شمال إسرائيل ومنطقة تل أبيب ستظل مغلقة الأسبوع المقبل، بينما قد تُعاد فتح المدارس في مناطق أخرى من البلاد بناءً على تقييم أمني يُجرى يوم السبت.

وجاءت تصريحات كيش عقب إجراء تقييم للوضع في بلدية نهاريا شمال البلاد، بعد نحو أسبوعين من إغلاق المدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال في جميع أنحاء دولة الاحتلال، بحسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست.

وتحولت المدارس إلى نظام التعليم عن بُعد في ظل استمرار الهجمات الصاروخية الإيرانية الموجهة نحو إسرائيل.

وقال كيش بعد التقييم: "الوضع واضح تمامًا فيما يتعلق ببداية الأسبوع المقبل".

وأضاف: "لن تُفتح المدارس في جميع أنحاء الشمال ومنطقة غوش دان المُهددة، ولن تُجرى أي دراسة باستثناء التعليم عن بُعد".

أما إعادة فتح المدارس في المناطق الأخرى فستعتمد على ما إذا كانت قيادة الجبهة الداخلية ستمنحها تصنيف "الأصفر" الذي يُشير إلى انخفاض مستوى المخاطر، والذي سيُعاد تقييمه مساء السبت.

