مفاجأة مدوية.. وسائل إعلام إيرانية تنفي خبر وفاة زوجة المرشد الراحل خامنئي

نفت وكالتا أنباء فارس ونور نيوز، التابعتان للدولة الإيرانية، التقارير التي أفادت بوفاة زوجة المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، متأثرةً بجراح أصيبت بها جراء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

وقُتل خامنئي، المرشد الأعلى الثاني لإيران، في 28 فبراير ، خلال ما وصفه مسؤولون إيرانيون بغارات جوية أمريكية إسرائيلية مشتركة على مجمعه في طهران.

وقالت وكالة فارس إن التقارير الأولية حول وفاة منصورة خوجسته باقرزاده كانت خاطئة، وسعت إلى تصحيح ما وصفته بالمعلومات المضللة التي انتشرت عقب اغتيال المرشد.

بينما قالت وكالة نور نيوز، التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن "زوجة المرشد الثوري الشهيد على قيد الحياة، وأن الخبر الأولي الذي نُشر عن استشهادها كان غير صحيح".

لم تُقدّم وسائل الإعلام تفاصيل إضافية حول حالتها، ولم تُوضّح التناقض مع التقارير السابقة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت وسائل إعلام إيرانية أخرى بوفاة باقرزاده متأثرةً بجراحها جراء الهجمات نفسها.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) شبه الرسمية أنها كانت في غيبوبة بعد الهجوم، ثم توفيت لاحقًا.