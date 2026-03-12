قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصناعة : إطلاق أول 5 صناديق استثمار لدعم القطاع الصناعي.. وإتاحة الفرصة للمواطنين
وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية
النص الحلقة 8.. أحمد أمين وفريقه يسافرون إلى لندن
السفير عاطف سالم: اليمين المتطرف يسعى لتحقيق دولة إسرائيل الكبرى باستخدام الحروب.. فيديو
أبو العينين: ندعم الرئيس السيسي في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.. ومصر قادرة على تحويل المحن إلى منح
موعد رؤية هلال شوال 1447هـ وتحديد أول أيام عيد الفطر فلكيا
أبو العينين: نعيش أزمات مستوردة كل عامين ومصر قادرة على تحويل المِحن إلى مِنح.. فيديو
بعد تحريك الوقود.. سعر أسطوانة الغاز اليوم الخميس 12 مارس 2026 في المستودعات
أبو العينين: ندعم الرئيس السيسي في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.. ومصر قادرة على تحويل المحن إلى منح
أثناء إعداد الإفطار.. حريق يلتهم شقة بسبب انفجار أسطوانة غاز بالهرم
ظهر فى فيديو يطلق النار من أعلى عقار.. مصرع عنصر خطر فى مواجهة الشرطة بقنا
تامر أمين: مصر أمام فرصة ذهبية لاستغلال الأزمات وجذب الاستثمارات والسياحة.. فيديو
أخبار العالم

مفاجأة مدوية.. وسائل إعلام إيرانية تنفي خبر وفاة زوجة المرشد الراحل خامنئي

المرشد الراحل وزوجته
المرشد الراحل وزوجته
ناصر السيد

نفت وكالتا أنباء فارس ونور نيوز، التابعتان للدولة الإيرانية، التقارير التي أفادت بوفاة زوجة المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، متأثرةً بجراح أصيبت بها جراء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

وقُتل خامنئي، المرشد الأعلى الثاني لإيران، في 28 فبراير ، خلال ما وصفه مسؤولون إيرانيون بغارات جوية أمريكية إسرائيلية مشتركة على مجمعه في طهران.

وقالت وكالة فارس إن التقارير الأولية حول وفاة منصورة خوجسته باقرزاده كانت خاطئة، وسعت إلى تصحيح ما وصفته بالمعلومات المضللة التي انتشرت عقب اغتيال المرشد.

بينما قالت وكالة نور نيوز، التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن "زوجة المرشد الثوري الشهيد على قيد الحياة، وأن الخبر الأولي الذي نُشر عن استشهادها كان غير صحيح".

لم تُقدّم وسائل الإعلام تفاصيل إضافية حول حالتها، ولم تُوضّح التناقض مع التقارير السابقة. 

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت وسائل إعلام إيرانية أخرى بوفاة باقرزاده متأثرةً بجراحها جراء الهجمات نفسها. 

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) شبه الرسمية أنها كانت في غيبوبة بعد الهجوم، ثم توفيت لاحقًا.

مفاجأة مدوية وسائل إعلام إيرانية وفاة زوجة المرشد خامنئي وفاة زوجة المرشد الإيراني علي خامنئي الهجوم الأمريكي الإسرائيلي

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

صورة أرشيفية

الجار من الأقارب وخطفه وطلب فدية.. كشف لغز جثة طفل صحراء العاشر

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

انفجار خط المياه

المياه وصلت السماء.. انفجار خط مياه يعطل حركة المرور بطريق الواحات

محمود عبدالمنعم كهربا

لو بتلاعب الأهلي هتعمل كده؟.. نجم الزمالك يهاجم كهربا بعد مباراة انبي

الحرب على إيران

استنزاف مالي لواشنطن.. 6 أيام من الحرب على إيران تكلف أمريكا 11.3 مليار دولار

المرشد الراحل وزوجته

مفاجأة مدوية.. وسائل إعلام إيرانية تنفي خبر وفاة زوجة المرشد الراحل خامنئي

الدفاع الجوي

هجوم إيراني فاشل.. الإمارات تعلن إحباط 36 هدفًا في سمائها

بالصور

دراسة تحذر: نقص الزنك قد يزيد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب

دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب

بعد تتر "صحاب الأرض".. ناي البرغوثي تطرح أول أغانيها المصرية "السلام أمانة"

ناي البرغوثي
ناي البرغوثي
ناي البرغوثي

بحضور أشرف زكي.. بدء عزاء زوج الإعلامية إيناس عبدالله

اشرف زكي
اشرف زكي
اشرف زكي

خاصة لدى النساء.. العزلة الاجتماعية تزيد خطر الإصابة بالسرطان

العزلة الاجتماعية وتأثيرها على الصحة
العزلة الاجتماعية وتأثيرها على الصحة
العزلة الاجتماعية وتأثيرها على الصحة

فيديو

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

