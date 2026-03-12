استنزاف مالي لواشنطن.. 6 أيام من الحرب على إيران تكلف أمريكا 11.3 مليار دولار

أفادت تقارير متعددة بأن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية أبلغوا أعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أن تكلفة الحرب على إيران بلغت أكثر من 11.3 مليار دولار في الأيام الستة الأولى فقط.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من كشف عن تكلفة الحرب، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة على الإحاطة المغلقة التي عُقدت يوم الثلاثاء.

ووفقًا للتايمز، فإن هذا الرقم لا يشمل العديد من التكاليف المرتبطة بالعملية، مثل تجهيز المعدات العسكرية والأفراد قبل الضربات الأولى ولهذا السبب، يتوقع المشرعون أن يرتفع الرقم بشكل كبير مع استمرار البنتاجون في حساب التكاليف المتراكمة خلال الأسبوع الأول من العمليات العسكرية على إيران.

وتشير عدة تقارير إلى أنه من المتوقع أن يقدّم البيت الأبيض طلبات تمويل إضافية للحرب، على الرغم من ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة لديها "إمدادات غير محدودة تقريبًا" من الذخيرة المتوسطة والعالية الجودة التي تُستخدم بشكل أساسي في الحرب.

لم تُقدّم الإدارة الأمريكية تقديرًا علنيًا لتكلفة النزاع، وقدّمت تصريحات مُربكة بشأن جدوله الزمني.

وقال ترامب يوم الأربعاء إننا "انتصرنا" في الحرب، لكن الولايات المتحدة ستظلّ في القتال "لإتمام المهمة".