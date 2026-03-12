الجيش الإيراني: استهدفنا مكان تجمع القوات الأمريكية بطريق الشيخ زايد في الإمارات

أعلن الجيش الإيراني، يوم الخميس استهداف مكان تجمع القوات الأمريكية بطريق الشيخ زايد في الإمارات.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية اعترضت اليوم 10 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيرة أطلقتها إيران.

وأوضحت الإمارات أنه منذ بدء الحرب في 28 فبراير، اعترضت دفاعاتها الجوية 278 صاروخًا باليستيًا و15 صاروخًا كروز و1540 طائرة مسيرة.

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الخميس، إسقاط مقاتلة أمريكية من طراز أف 15 جنوب غربي طهران.

وقال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي إنه تم "إسقاط مقاتلة أمريكية من طراز أف 15 جنوب غربي طهران".