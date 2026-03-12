محافظة الإسكندرية تحذر المواطنين من شغل وحدات سكنية بالأدوار المخالفة

حذرت محافظة الإسكندرية المواطنين من شغل أي وحدات سكنية بالأدوار المخالفة أو بالعقارات الصادر لها قرارات ازالة.

وأشارت المحافظة في بيان أنه وفقا لما تم رصده ببعض مواقع التواصل الاجتماعي، تم تداول مقطع فيديو خلال تنفيذ حملة ازاله للبناء المخالف بالعقار الكائن بشارع أبو بكر المنزلاوي تقاطع شارع جبريل، السيوف شماعة، بحي المنتزة أول، والصادر بشأنه قرار الإزالة رقم (1001) لسنة 2025، والذي تم خلاله إزالة الدورين السادس والسابع بالكامل وجزء من الدور الخامس بالعقار المخالف.

وتوضح الأجهزة التنفيذية أن حقيقة الامر قيام ملاك العقارات المخالفة بالتسكين الصوري للوحدات السكنية في الأدوار المخالفة، خاصة الأدوار الأخيرة، لمواطنين بهدف استغلال تواجدهم داخل تلك الوحدات كوسيلة لمحاولة تعطيل أو عرقلة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحقها بالتحايل علي القانون.

وفي هذا الإطار، تُهيب الأجهزة التنفيذية وحي المنتزة أول المواطنين توخي الحذر وعدم الإقدام على الانسياق وراء هذا الفعل أو شغل أي وحدات سكنية بالأدوار المخالفة أو بالعقارات الصادر بشأنها قرارات إزالة، وذلك حتى لا يتم استغلالهم من قبل المخالفين بما يعرضهم لتبعات قانونية.