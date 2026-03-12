معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

كشفت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، عن تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، بعد إجرائه عملية في القولون.

وكتبت نادية مصطفى عبر حسابها على فيسبوك: “ردًا على ما تم تداوله من شائعات حول سفر الفنان الكبير هانى شاكر إلى الخارج بسبب فشل الأطباء فى علاجه داخل مصر، تواصلتُ معى السيدة زوجته أختى الغالية التى نفت هذه الأخبار جملةً وتفصيلًا”.

وأكدت أن ما قام به الأطباء المعالجون يُعد بمثابة معجزة طبية نظرًا لخطورة الحالة التى كان يمر بها .. معربةً عن خالص شكرها وتقديرها لمعالى وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار ولكل الأطباء القائمين على علاجه ولكل العاملين بالمستشفى على ما بذلوه من جهد ورعاية فائقة.

وخصّت بالشكر الدكتور عادل طلعت لما قدمة من اهتمام ورعاية ومساندة نفسيه لها وأسرتها، وتخص بالشكر الدكتور عبد الرحمن لطفى الذى أجرى العملية الجراحية فى ظروف شديدة الصعوبة والخطورة وقام بمعجزه حقيقية .. وكذلك الفريق الطبى المتابع للحالة: الدكتور حسام غنيم، والدكتور رائف حسنى وفريق الأطباء بوحدة الرعاية المركزة، وعلى رأسهم الدكتور أحمد طاهر.

كما أكدت أن قرار السفر إلى الخارج لا علاقة له بما يُشاع وإنما يأتى فقط لاستكمال مرحلة الاستشفاء والعلاج والنقاهة، بعد تحسن حالته الصحية بفضل الله ثم بجهود الأطباء فى مصر.