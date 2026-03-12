قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التيلفزيون الإيراني يعلن بدء موجة جديدة من الصواريخ على الأراضي المحتلة
بعد إعتذار الدوحة.. سيناريو بديل لمعسكر منتخب مصر
جحيم رادس.. 3 إجراءات في الأهلي قبل مواجهة الترجي بدوري الأبطال
مركز الملاذ الآمن.. ارتفاع أسعار الفضة محليا مع صعود النفط وتزايد المخاطر التضخمية
أدعية العتق من النار.. اغتنمها فى ثاني ليلة وترية بالعشر الأواخر
الحكومة: التعامل مع 190 شكوى وبلاغاً وضبط تعريفة الركوب وتوفير المنتجات البترولية
بعثة النادي الأهلي في مطار القاهرة للسفر إلي تونس لمواجهة الترجي| صور
ألمانيا: لا أحد يرغب أن تكون هناك حالة فوضى في إيران
بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة
الغندور: الزمالك متصدر الدوري على حساب أغلى سكواد في مصر وأفريقيا
سلوك مشين.. أبو الغيط يدين استهداف ميناء صلالة بسلطنة عمان
بعد قليل.. كلمة للمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

محافظ بني سويف يناقش مطالب وشكاوى واحتياجات أهالي في 4 قرى

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

وجه اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف بإعانة عاجلة من المحافظة ومساعدة آخرى من التضامن،لسيدة من مركز ببا ،نظرا لظروفها المادية والاجتماعية والصحية الحرجة،خاصة بعد إصابة زوجها بمرض أعاقه عن العمل ولديهما 4 أبناء والأسرة تقيم في شقة بالايجار

كما كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية باتخاذ ما يلزم لتسهيل إجراءات ترخيص كشك وتجهيزه بالبضاعة بالتنسيق مع التضامن وإحدى الجمعيات الأهلية،إضافة إلى تكليف مسؤولي الصحة بمتابعة الحالة الصحية لرب الأسرة بعد إصابته بقصور في الشريان التاجي استلزم تركيب دعامات

جاء ذلك خلال لقاء المواطنين،الذي عقده محافظ بني سويف،ضمن سلسلة اللقاءات المفتوحة التي يتم عقدها بشكل أسبوعي بديوان عام المحافظة مع المواطنين لبحث مشكلاتهم واحتياجاتهم في مختلف القطاعات الخدمية، بحضور المختصين من وكلاء الوزارات والمسؤولين التنفيذيين، وقد حضر اللقاء رؤساء مراكز الواسطى ،بني سويف ،الفشن وببا ، بجانب مسؤولي الطرق والنقل ، الصحة ، الأملاك ، شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، التضامن

وخلال اللقاء تم عرض وطرح مجموعة من المطالب والشكاوى والاحتياجات، بدأت بمطلب أهالي قرية البساتين بمركز بني سويف الخاص بتمهيد الطريق القبلي بالقرية،بجانب شكواهم من تعدي على قطعة أرض تم تخصيصها لإنشاء وحدة صحية،فيما اشتكى أهالي عزبتي سامي عويس وسيد يوسف التابعتين لقرية أبو صير الواسطى من ضعف وانقطاع مياه الشرب، في حين تقدم مواطن من قرية طرشوب بشكوى من قيام أحد المواطنين ببناء مخالف أدى لغلق شارع،وتقدم مواطن آخر بشكوى مماثلة بشأن وقوع تعد بالبناء أمام الوحدة الصحية بصفط الخرسا بمركز الفشن

من جهته أصدر المحافظ توجيهاته للتنفيذيين المعنيين من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات ورؤساء شركات المرافق بسرعة دراسة تلك الشكاوى والاحتياجات والمطالب ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية بشأنها وإعداد تقرير مفصل عن كل موضوع أو مشكلة "على حدة"، تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب وفق المتاح من الإمكانات والموارد مع الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة لها .


 

بني سويف محافظ بني سويف ببا

