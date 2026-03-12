أخبار بني سويف| المحافظ يستمع لمطالب واحتياجات أهالي سمسطا ويتابع انتظام الخدمات بمواقف السيارات ومحطات الوقود

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بني سويف يتابع انتظام الخدمات بمواقف السيارات ومحطات الوقود خلال زيارته لمركز سمسطا



تفقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف ، في إطار المتابعة الميدانية للتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة بعد تعديل أسعار الوقود وانتظام الخدمة في محطات الوقود، موقف السيارات بمدينة سمسطا ، لمتابعة منظومة العمل وانتظام تقديم الخدمة بتلك المرافق.

والتقى المحافظ عدداً من الركاب، واطمأن على مدى التزام السائقين بتحصيل التعريفة المقررة، وتبادل الحوار مع عدد من السائقين، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعريفة التي أقرتها المحافظة، والتي روعي فيها مجموعة من المعايير والأبعاد شملت مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات، وحساب نسبة الزيادة في ضوء تلك المعايير بما يحقق صالح أطراف المنظومة من المواطنين والسائقين.

محافظ بني سويف يكلف التموين بتحرير محضر غلق لمستودع بوتاجاز بسمسطا

كلف اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر غلق لأحد مستودعات البوتاجاز بمدينة سمسطا، وذلك بعد رصده مغلقًا أثناء مواعيد العمل الرسمية، خلال جولة ميدانية مفاجئة قام بها المحافظ لمتابعة انتظام الخدمات بالمركز.وخلال الجولة تبين غلق مستودع البوتاجاز الكائن بشارع المستشفى بمدينة سمسطا أثناء مواعيد العمل الرسمية،وعدم تواجد أي من العاملين بالمستودع ، حيث وجه المحافظ وكيل وزارة التموين بسرعة تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وأكد محافظ بني سويف على استمرار المتابعة الميدانية وتكثيف الحملات الرقابية على مستودعات البوتاجاز ومنافذ توزيع السلع، لضمان انتظام العمل والتأكد من الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفات قد تضر بمصالح المواطنين.

محافظ بني سويف يستمع لمطالب واحتياجات أهالي سمسطا

أجرى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اليوم، زيارة لمركز ومدينة سمسطا، تفقد خلالها شادر السلع واللحوم، ضمن جهود المحافظة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وعادلة خلال شهر رمضان المبارك وتزامنا مع قرب عيد الفطر المبارك من خلال التوسع في إقامة المعارض ومنافذ البيع.

وتجول المحافظ داخل الشادر الذي أقامته الوحدة المحلية بشارع 26 يوليو، بالتنسيق مع وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، ويخضع لإشراف من التموين والطب البيطري وسلامة الغذاءويضم العديد من السلع الأساسية والإستراتيجية من السكر، الأرز، المكرونة، زيوت الطعام والجبن ، بجانب باكيتين للحوم والخضروات والفاكهة.

وشدد المحافظ، على استمرار المتابعة والمرور الدوري لمنظومة المعارض والمنافذ والشوادر، بالتنسيق بين الجهات المختصة، للتأكد من جودة ونوعية السلع والمنتجات المعروضة واستيفائها للاشتراطات الصحية ومراجعة الأوزان والأسعار المعلنة والتي تم الاتفاق عليها مع العارضين، فضلا عن طرحها بكميات ونوعيات تناسب مستوى الدخل والقوة الشرائية لمختلف الفئات من المواطنين.