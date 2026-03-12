قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصين تدعو إلى احترام سيادة الدول غير المشاركة في الحرب مع إيران
احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم بمركز ومدينة أبو صوير
أبو العينين: الحروب العالمية تفرض استراتيجية جديدة لتحويل التحديات إلى فرص لمصر
حارس الأهلي.. رنا أحمد تحذف استوري إعلان زواجها من محمد الشناوي
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة بالمنطقة الشرقية
زعمت شهادته على زواجها من الشناوي.. كريم رزق الله يرد على رنا أحمد
أبو العينين: مصر رمانة ميزان المنطقة وتحتاج لخطة استراتيجية لمواجهة تداعيات الحرب
أبو العينين: نحتاج لخطة شاملة لتوطين الصناعات وتعظيم القيمة المضافة في ظل تداعيات الحرب
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يشن موجة واسعة من الهجمات على طهران
زد يحقق الفوز على مودرن سبورت بالدوري
بسبب مونوريل خط وادي النيل - 6 أكتوبر بالجيزة.. تحويلات مرورية لمواجهة الكثافات
التعليم العالي: إنشاء المنتزه التكنولوجي بالجامعات المصرية لتعزيز الابتكار
محافظات

أخبار بني سويف| المحافظ يستمع لمطالب واحتياجات أهالي سمسطا ويتابع انتظام الخدمات بمواقف السيارات ومحطات الوقود

ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بني سويف يتابع انتظام الخدمات بمواقف السيارات ومحطات الوقود خلال زيارته لمركز سمسطا

تفقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف ، في إطار المتابعة الميدانية للتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة بعد تعديل أسعار الوقود وانتظام الخدمة في محطات الوقود، موقف السيارات بمدينة سمسطا ، لمتابعة منظومة العمل وانتظام تقديم الخدمة بتلك المرافق.

والتقى المحافظ عدداً من الركاب، واطمأن على مدى التزام السائقين بتحصيل التعريفة المقررة، وتبادل الحوار مع عدد من السائقين، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعريفة التي أقرتها المحافظة، والتي روعي فيها مجموعة من المعايير والأبعاد شملت مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات، وحساب نسبة الزيادة في ضوء تلك المعايير بما يحقق صالح أطراف المنظومة من المواطنين والسائقين.

محافظ بني سويف يكلف التموين بتحرير محضر غلق لمستودع بوتاجاز بسمسطا
كلف اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر غلق لأحد مستودعات البوتاجاز بمدينة سمسطا، وذلك بعد رصده مغلقًا أثناء مواعيد العمل الرسمية، خلال جولة ميدانية مفاجئة قام بها المحافظ لمتابعة انتظام الخدمات بالمركز.وخلال الجولة تبين غلق مستودع البوتاجاز الكائن بشارع المستشفى بمدينة سمسطا أثناء مواعيد العمل الرسمية،وعدم تواجد أي من العاملين بالمستودع ، حيث وجه المحافظ وكيل وزارة التموين بسرعة تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وأكد محافظ بني سويف على استمرار المتابعة الميدانية وتكثيف الحملات الرقابية على مستودعات البوتاجاز ومنافذ توزيع السلع، لضمان انتظام العمل والتأكد من الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفات قد تضر بمصالح المواطنين.

محافظ بني سويف يستمع لمطالب واحتياجات أهالي سمسطا
أجرى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اليوم، زيارة لمركز ومدينة سمسطا، تفقد خلالها شادر السلع واللحوم، ضمن جهود المحافظة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وعادلة خلال شهر رمضان المبارك وتزامنا مع قرب عيد الفطر المبارك من خلال التوسع في إقامة المعارض ومنافذ البيع.

وتجول المحافظ داخل الشادر الذي أقامته الوحدة المحلية بشارع 26 يوليو، بالتنسيق مع وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، ويخضع لإشراف من التموين والطب البيطري وسلامة الغذاءويضم العديد من السلع الأساسية والإستراتيجية من السكر، الأرز، المكرونة، زيوت الطعام والجبن ، بجانب باكيتين للحوم والخضروات والفاكهة.

وشدد المحافظ، على استمرار المتابعة والمرور الدوري لمنظومة المعارض والمنافذ والشوادر، بالتنسيق بين الجهات المختصة، للتأكد من جودة ونوعية السلع والمنتجات المعروضة واستيفائها للاشتراطات الصحية ومراجعة الأوزان والأسعار المعلنة والتي تم الاتفاق عليها مع العارضين، فضلا عن طرحها بكميات ونوعيات تناسب مستوى الدخل والقوة الشرائية لمختلف الفئات من المواطنين.

بني سويف سمسطا تعريفه الركوب

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

استطلاع هلال شهر عيد الفطر

موعد استطلاع هلال شوال 1447هـ في مصر.. وهذا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

الحد الأدنى للأجور

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام

الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

الإعلان عن زيادات جديدة.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| نظير عياد: صداقة الرسول وسيدنا أبو بكر كانت نموذجا فريدا في الإخلاص والوفاء.. الشعب زعلان من الأسعار.. أحمد موسى للمصريين: الأزمة مؤقتة

مجدي يوسف مراسل صدى البلد من بروكسل

لتر البنزين في بروكسل وصل 2 يورو.. مجدي يوسف: قد تتوقف الحياة في أوروبا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة

اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان

أسامة كبير: ندين اعتداءات إيران على الدول العربية الشقيقة

مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم

مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟

وحش جيتور الجديد ‏G600‎‏ ‏يهدد عرش سيارات الطرق الوعرة

جيتور ‏G600‎‏

فيدرا تكشف تفاصيل ظهورها بمسلسل عين سحرية

فيدرا ويمنى بدراوي

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي يحقق أعلى المشاهدات ومحمد إمام يمثل النجاح الحقيقي.. فيديو

لماذا تعذب الكلاب أمام الكاميرا

مراد مكرم يثير الجدل حول فيديوهات تــ.ـعذيـ.ــب الكلاب على السوشيال ميديا

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

