محافظات

صحة بني سويف: توجيهات بترشيد الاستهلاك واستعدادات خاصة خلال عيد الفطر

عقد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية والإدارات الصحية والمستشفيات النوعية والمركزية بحضور الدكتور محمد قريبه وكيل المديريه، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بعيد الفطر المبارك، وتفعيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بترشيد الإنفاق والاستهلاك، التي أقرتها لجنة إدارة الأزمات المركزية برئاسة مجلس الوزراء، على خلفية التصعيد العسكري والتطورات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط.

ووجه وكيل الوزارة التهنئة للحضور وللعاملين بالقطاع الصحي والمواطنين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر، داعيًا الله أن يعيد الأيام المباركة بكل خير وصحة وسعادة على الجميع، مؤكدًا رفع درجة الاستعدادات القصوى خلال أيام العيد، وضمان تواجد جميع النوبتجيات على مدار الساعة لتقديم الخدمات الطبية بشكل مستمر وكامل للمواطنين، وشدد على تنظيم مرور دوري من فرق الإدارات المختلفة على كافة المنشآت الصحية لمتابعة سير العمل، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، وجاهزية الكوادر الطبية للتعامل مع أي طوارئ.

وأكد الدكتور هاني جميعة على أهمية التنسيق بين جميع الإدارات الصحية والمستشفيات لضمان تقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية خلال فترة الاحتفالات، مع متابعة دقيقة لكافة المستجدات لضمان سلامة وراحة المواطنين.

كما شدد وكيل صحة بني سويف على ضرورة ترشيد الاستهلاك داخل المنشآت الصحية، سواء من حيث الكهرباء أو المياه أو المستلزمات الطبية، لضمان استدامة الموارد وتحسين كفاءة العمل، مؤكدًا أهمية توعية العاملين باتباع أفضل الممارسات في الاستخدام الرشيد للمواد والخدمات، مع الحفاظ على جودة الخدمة.

وأكد الدكتور هاني جميعة على ضرورة تعزيز خدمات تنظيم الأسرة داخل كافة المنشآت الصحية بالمحافظة، بهدف توفير الرعاية الصحية المتكاملة للأسر والمواطنين، مشيرًا إلى أن برامج تنظيم الأسرة تهدف لتوعية المجتمع بأهمية التخطيط الأسري والحد من الولادات غير المخططة، مع توفير الاستشارات الطبية والأدوية والوسائل الحديثة بطريقة آمنة وسهلة الوصول لجميع المستفيدين، لضمان صحة الأم والطفل والمجتمع بشكل عام.

بني سويف صحة بني سويف عيدالفطر

