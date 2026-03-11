تعليم بني سويف تناقش خطة ترشيد الإنفاق الحكومي والاستعداد لامتحانات مارس

عقد محمد بدر مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف اجتماعًا موسعًا مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومديري المراحل التعليمية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور هاني رجائي مدير عام التعليم العام، أحمد عزت مدير عام الشؤون التنفيذية، أشرف محمود مدير إدارة الأمن، ماجد أبو سيف مدير إدارة التطوير التكنولوجي، رمضان رجب مدير إدارة الشؤون القانونية، والدكتورة رشا يحيى مدير إدارة التعليم الابتدائي، سيد الجبالي مدير إدارة التعليم الثانوي، أشرف أبو الليل مدير إدارة التعليم الإعدادي، داليا محمد موجه عام رياض الأطفال.

واستهدف الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ خطة المديرية والإجراءات اللازمة لترشيد الإنفاق الحكومي والاستهلاك، إلى جانب ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه داخل جميع المنشآت التعليمية، سواء بدواوين الإدارات التعليمية أو المدارس.

وفي مستهل كلمته، رحّب مدير المديرية بالحضور، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تقديم خدمة تعليمية وتربوية متميزة، مشددًا على ضرورة الالتزام بإجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي وتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه داخل المنشآت التعليمية.

كما وجّه محمد بدر مديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومسؤولي الأمن ومديري المراحل بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للتأكد من تنفيذ تلك الإجراءات داخل المدارس والمنشآت التعليمية، مع تشكيل لجان للمرور الليلي على المدارس ودواوين الإدارات لمتابعة الالتزام بإجراءات الترشيد وضمان التطبيق الفعلي لها.

وفي سياق متصل، ناقش مدير المديرية مع الحضور استعدادات الإدارات التعليمية لعقد امتحانات شهر مارس، والمقرر انطلاقها اعتبارًا من يوم السبت الموافق 28 مارس الجاري، مؤكدًا ضرورة الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بأعمال الامتحانات، بما يضمن انتظام سيرها داخل المدارس وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، مع الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.

وأكد مدير المديرية في ختام الاجتماع أن الالتزام بإجراءات ترشيد الإنفاق والاستهلاك يأتي في إطار دعم توجهات الدولة للحفاظ على الموارد وتعزيز كفاءة إدارة الإمكانات المتاحة، بما يسهم في دعم وتطوير العملية التعليمية.



