الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 19 مسؤولاً وكياناً إيرانياً

وافق الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة على 19 مسؤولا وكيانا إيرانيا، حسبما أعلنت منسقة السياسة الخارجية كايا كالاس، الأربعاء.

أشارت إلى “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” خلال حملة القم التي شنتها طهران على الاحتجاجات الجماهيرية.

ولم يكن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي من بين الأشخاص الذين تأثروا بهذه الإجراءات، وفقا لمصادر دبلوماسية.

وقالت كالاس، معلنة عن العقوبات التي وافقت عليها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: "مع استمرار الحرب على إيران، سيحمي الاتحاد الأوروبي مصالحه ويلاحق المسؤولين عن القمع الداخلي".

كما أنها تبعث برسالة إلى طهران مفادها أن مستقبل إيران لا يمكن أن يبنى على القمع”.

