انتصار السيسي تكرم مي زين الدين تقديرًا لدورها في تمكين ذوي الإعاقة ودعم الرياضة البارالمبية

شهدت احتفالية اليوم العالمي للمرأة تكريم مي زين الدين رئيسة الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة من قبل السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية، تقديرًا لدورها البارز في دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير الرياضة البارالمبية في مصر.

وجاء التكريم ضمن فعاليات احتفالية اليوم العالمي للمرأة تحت شعار “المرأة المصرية.. أيقونة النجاح”، حيث تم تسليط الضوء على النماذج النسائية الملهمة التي قدمت إسهامات مؤثرة في مختلف المجالات، ومن بينها المجال الرياضي ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويعكس هذا التكريم حجم الجهود التي بذلتها مي زين الدين خلال السنوات الأخيرة في تطوير لعبة كرة السلة على الكراسي المتحركة، والعمل على توسيع قاعدة الممارسة وتوفير بيئة مناسبة لظهور أبطال قادرين على تمثيل مصر في المحافل الدولية.

وتعد مي زين الدين واحدة من أبرز القيادات النسائية الداعمة لرياضة ذوي الإعاقة في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث نجحت في أن تصبح نموذجًا ملهمًا في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة عبر الرياضة، وهو ما انعكس في اختيارها ضمن قائمة أكثر 50 سيدة تأثيرًا في مصر عام 2025.

وتشغل زين الدين حاليًا عدة مناصب مهمة، أبرزها رئاسة الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة، إلى جانب رئاسة الإقليم الشمالي في الاتحاد الأفريقي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، كما تشغل عضوية الاتحاد العربي للعبة، بالإضافة إلى عضويتها في المجلس القومي للطفولة والأمومة، وهو ما يعكس دورها البارز في دعم قضايا الدمج المجتمعي وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة لذوي الإعاقة.

ويأتي هذا التكريم في وقت يواصل فيه الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة جهوده لدعم المنتخب الوطني، الذي بدأ مؤخرًا معسكرًا مغلقًا استعدادًا لخوض تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

ومن المقرر أن تقام التصفيات في أنجولا خلال الفترة من 23 مارس إلى 4 أبريل المقبلين، في بطولة يسعى خلالها المنتخب المصري لتحقيق حلم التأهل إلى المونديال.