قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

دراسة تغير المفاهيم : التوقيت المناسب لممارسة الرياضة يؤثر على صحة القلب

آية التيجي

كشفت دراسة علمية حديثة أن ممارسة الرياضة في الصباح قد تمنح فوائد أكبر لصحة القلب، خاصة للأشخاص الذين يفضلون الاستيقاظ مبكرًا، بينما قد يحقق الساهرون نتائج أفضل عند ممارسة التمارين مساءً، ما يسلط الضوء على أهمية توقيت التمارين وليس نوعها فقط.

وأوضح باحثون أن ممارسة النشاط البدني تساعد منذ سنوات في تقليل مخاطر الإصابة بـ أمراض القلب والسكتات الدماغية والسكري، من خلال خفض مستويات الكوليسترول والسكر في الدم وتحسين كفاءة القلب.

ولكن الدراسة الجديدة أشارت إلى أن توقيت التمرين وفقًا للساعة البيولوجية للجسم قد يزيد من هذه الفوائد الصحية بشكل ملحوظ، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتابع الباحثون 150 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عامًا، وكان لدى المشاركين عامل خطر واحد على الأقل للإصابة بأمراض القلب، مثل:
ارتفاع الكوليسترول
السمنة
نمط الحياة الخامل

تاريخ عائلي للإصابة المبكرة بأمراض القلب

وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين:
مجموعة مارست الرياضة في الوقت المناسب لطبيعة أجسامهم
مجموعة مارست الرياضة في توقيت غير مناسب
وشملت التمارين المشي السريع والأنشطة الهوائية متوسطة الشدة لمدة 40 دقيقة، خمس مرات أسبوعيًا، لمدة 12 أسبوعًا.

انخفاض ضغط الدم وتحسن النوم

وأظهرت النتائج أن جميع المشاركين استفادوا من ممارسة الرياضة، لكن الأشخاص الذين تمرنوا في الوقت المناسب لساعة أجسامهم حققوا نتائج أفضل، ومنها:
ـ انخفاض أكبر في ضغط الدم
ـ تحسن معدل ضربات القلب
ـ زيادة اللياقة البدنية
ـ تحسن جودة النوم

مؤشرات أفضل للتمثيل الغذائي

وسجلت المجموعة المتوافقة مع الساعة البيولوجية انخفاضًا في ضغط الدم الانقباضي بمقدار 10.8 ملم زئبق، مقارنة بـ 5.5 ملم زئبق فقط لدى المجموعة الأخرى.

من هم الأشخاص المناسب لهم التمرين الصباحي

وبحسب الدراسة، فإن الأشخاص الذين يستيقظون مبكرًا ويشعرون بالنشاط صباحًا، يحققون أفضل نتائج عند التمرين صباحًا.

أما بالنسبة للأشخاص الذين يفضلون السهر والنشاط مساءً، قد يستفيدون أكثر من التمارين المسائية.

هل يجب تغيير موعد الرياضة؟

وأكد خبراء القلب أن النتائج لا تعني أن الجميع يجب أن يغير موعد تمرينه فورًا، بل إن أفضل وقت للرياضة هو الوقت الذي يمكنك الالتزام به بانتظام.

ولكن إذا كنت ترغب في تحسين النتائج، فقد يكون من المفيد تجربة التمرين في الوقت الذي تشعر فيه بأعلى نشاط وتركيز.

نصائح لتحسين صحة القلب بالرياضة

ـ مارس التمارين 150 دقيقة أسبوعيًا على الأقل
ـ اختر وقتًا ثابتًا يناسب نمط حياتك
ـ اجمع بين المشي وتمارين القوة
ـ احرص على النوم الجيد
ـ تناول غذاءً صحيًا قليل الدهون المشبعة

