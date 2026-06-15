وزير الأوقاف أمام النواب بشأن أزمة وقف المنان : لن يُضار أي مواطن

أكد وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، أنه لن يُضار أي مواطن وأن الحكومة تتجه لحل جذري لأزمة أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة أزمة أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان.

وقال الأزهري إن الحكومة تضع مصلحة المواطنين في مقدمة أولوياته.

واستعرض الوزير نتائج أعمال اللجنة المُشكلة لدراسة أوضاع الأراضي الخاضعة لولاية هيئة الأوقاف المصرية ضمن نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، وما انتهت إليه من توصيات عقب سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التي عُقدت مؤخرًا لمعالجة الملف.

عدم المساس بمصالح المواطنين

وأوضح أن الاجتماعات أكدت عدم المساس بمصالح المواطنين أصحاب المراكز القانونية المستقرة داخل نطاق الحجة، مع استمرار المحافظات الثلاث في استكمال إجراءات التصالح على الأعيان الواقعة بالمنطقة، على أن تتم تسوية التعويضات بين وزارات الأوقاف والتنمية المحلية والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التوصل إلى حل جذري وشامل لكافة الإشكاليات المرتبطة بوقف الأمير مصطفى عبد المنان، بما يحقق الاستقرار للمواطنين ويرفع أي أعباء أو مخاوف عنهم، لافتًا إلى أن الحكومة ستتولى توفير أراضٍ بديلة من أملاك الدولة لصالح هيئة الأوقاف بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف