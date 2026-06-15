سبب غياب وزير الأوقاف عن اجتماع تشريعية النواب بشأن ملف "وقف المنان"

كشف المستشار محمد عيد محجوب رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، سبب غياب وزير الأوقاف عن اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة ملف وقف المنان، مؤكداً أن الوزير تواصل مع اللجنة وأبدى حرصه على الحضور.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن وزير الأوقاف كان مقرراً أن يشارك في الاجتماع، إلا أن ارتباطه باجتماع مع رئيس مجلس الوزراء حال دون ذلك، مشيراً إلى أن اللقاء يستهدف بحث الملف والتوصل إلى حلول ورؤية متكاملة بشأنه.

سبب غياب وزير الأوقاف عن اجتماع اللجنة بشأن وقف المنان

وأضاف رئيس اللجنة أن الوزير أبلغ اللجنة بأنه سيحضر اجتماعها فور الانتهاء من مناقشاته مع رئيس الوزراء، و سيوضح ما توصل إليه من نتائج ومقترحات تسهم في حسم القضية محل النقاش