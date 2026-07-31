الوسطية والرحمة.. منهج الإسلام في مواجهة التشدد والتطرف | فيديو

أكد الدكتور السيد نجم، من علماء الأزهر الشريف، أن الإسلام رسخ منذ بدايته العديد من القيم الإنسانية التي تدعو إلى الرحمة والتسامح وحفظ النفس والمجتمع، مشددًا على أن مواجهة الفكر المتطرف تبدأ بالعودة إلى المنهج الصحيح للدين القائم على الوسطية والاعتدال بعيدًا عن الغلو والتشدد.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن مفهوم حب الوطن في الإسلام لا يقتصر على المشاعر فقط، وإنما يعد من صور العبادة التي يؤجر عليها الإنسان، موضحًا أن العبادة في الإسلام مفهومها أوسع من أداء الشعائر الدينية فقط، فهي تشمل كل عمل نافع يخدم الإنسان والمجتمع والوطن.

وأضاف أن إخلاص الإنسان لوطنه، والعمل من أجل مصلحته، وتربية الأجيال على الانتماء والدفاع عنه، كلها أعمال تدخل في باب الطاعات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى.

وأشار إلى أن موقف النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه من مكة يمثل نموذجًا واضحًا لمعنى التعلق بالوطن، مستشهدًا بقوله عليه الصلاة والسلام: "والله إنك لأحب بلاد الله إليّ، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت"، مؤكدًا أن هذه الكلمات تعكس قيمة الوطن ومكانته في النفس البشرية.

وأوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما انتقل إلى المدينة المنورة كان يحن إلى مكة، ولذلك دعا الله سبحانه وتعالى أن يحبب إليه المدينة كما أحب مكة أو أشد، وهو ما يؤكد أن حب الأوطان شعور فطري لا يتعارض مع الدين.