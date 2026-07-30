مجلس جامعة الأزهر يكرّم أسرة شهيد كلية الدراسات الإسلامية بالسادات

كرَّم مجلس جامعة الأزهر، خلال جلسته المنعقدة صباح اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، أسرة محمد صبحي،(فرد أمن) شهيد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالسادات، الذي توفي أثناء إنقاذه أحد الأشخاص من الغرق في إحدى بالوعات الصرف.

كما قدَّم المجلس خالص عزائه لأسرة الفقيد، معبرًا عن اعتزازه بتضحياته، مؤكدًا أن جامعة الأزهر لا تنسى أبناءها الأوفياء الذين ضربوا أروع الأمثلة في الإخلاص والتفاني في أداء الواجب.

وأعلن الدكتور سلامة جمعة داود أن جامعة الأزهر ستتكفل برعاية أبناء الشهيد محمد صبحي؛ تقديرًا لما قدَّمه من موقف بطولي انتهى باستشهاده.

وأكَّد المجلس أن هذا التكريم يجسد نهج جامعة الأزهر في الوفاء لأبنائها المخلصين، وتقدير ما يقدمونه من تضحيات في خدمة الجامعة.