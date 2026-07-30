الفرنسي بنجامين ميندي يبيع نسخة كأس العالم 2018

أثار المدافع الفرنسي السابق بنجامين ميندي حالة واسعة من الجدل، بعدما قرر بيع النسخة الرسمية التذكارية من كأس العالم 2018، التي حصل عليها عقب تتويجه مع منتخب فرنسا باللقب في روسيا، وذلك خلال مزاد علني مقابل 62,200 دولار أمريكي، أي نحو 54 ألف يورو.

وجاءت الخطوة لتفتح باب التساؤلات حول الأسباب التي دفعت بنجامين ميندي للتخلي عن أبرز إنجاز في مسيرته الكروية، في وقت يرى فيه كثيرون أن ميداليات وكؤوس البطولات العالمية تُعد من أثمن المقتنيات التي يحتفظ بها اللاعبون طوال حياتهم.

نسخة رسمية وليست الكأس الأصلية

الكأس التي باعها ميندي ليست النسخة الأصلية التي يحتفظ بها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وإنما النسخة الرسمية المطابقة التي يمنحها "فيفا" والاتحاد الفرنسي لكرة القدم لكل لاعب من أفراد المنتخب المتوج، باعتبارها تذكارًا شخصيًا يوثق الإنجاز التاريخي.

ووفقًا لما أوردته شبكة "RMC" الفرنسية نقلًا عن منصة "سبورتيون"، جاءت النسخة المباعة مرفقة بشهادة أصالة تحمل توقيع بنجامين ميندي، تؤكد ملكيتها ومصدرها.

كما حملت الكأس نقشًا يوثق نهائي مونديال روسيا 2018، الذي فاز فيه منتخب فرنسا على كرواتيا بنتيجة 4-2، فيما ظهرت عليها بعض آثار الاستخدام، بينها شرخ صغير في القاعدة، بما يؤكد احتفاظ اللاعب بها طوال السنوات الماضية.

منافسة قوية في المزاد

وعُرضت الكأس ضمن فعاليات "المزاد العالمي لكرة القدم – الجزء الثاني"، الذي نظمته دار المزادات الأمريكية الشهيرة "غولدين" المتخصصة في المقتنيات الرياضية النادرة.

وشهد المزاد منافسة قوية بين المهتمين، حيث سُجلت 38 مزايدة قبل إغلاقه في 25 يوليو 2026، بعد أيام قليلة من إسدال الستار على بطولة كأس العالم 2026.

ولم تقتصر مقتنيات ميندي على الكأس فقط، إذ عرض أيضًا خاتم بطل العالم 2018، وهو الخاتم الذي قدمه بول بوجبا هدية لجميع لاعبي المنتخب الفرنسي عقب التتويج بالمونديال.

وضم المزاد كذلك مجموعة من التذكارات الخاصة بعدد من أساطير كرة القدم ونجومها، من بينهم بيليه، وليونيل ميسي، ولامين يامال.

من قمة المجد إلى بداية جديدة

بدأ ميندي مسيرته الاحترافية مع لوهافر، قبل أن يتألق مع مارسيليا وموناكو، لينتقل بعدها إلى مانشستر سيتي في صيف 2017 مقابل 58 مليون يورو، ليصبح آنذاك أغلى مدافع في العالم.

لكن مسيرته تعرضت لتوقف كامل في عام 2021 بعد توجيه اتهامات له بالاغتصاب، قبل أن يحصل على البراءة الكاملة من جميع التهم في يوليو 2023، بعد فترة طويلة من الإيقاف والحبس الاحتياطي.

محطة بولندية لإحياء المسيرة

وعقب تبرئته، حاول ميندي استعادة مستواه عبر تجربتين مع لوريان الفرنسي وزيورخ السويسري، دون أن يحقق النجاح المنتظر، قبل أن يبدأ فصلًا جديدًا في الدوري البولندي.

وانضم اللاعب إلى نادي بوجون شتشيتسين في سبتمبر 2025، قبل أن يجدد عقده مؤخرًا لموسم إضافي، بعد مساهمته في إنهاء الفريق الموسم الماضي بالمركز التاسع.

وسبق أن تحدث ميندي عن اختياره اللعب في بولندا، مؤكدًا أن مشروع النادي كان العامل الأهم في قراره، وقال: "كنت بحاجة إلى الوقت لاستعادة لياقتي، وشعرت بالراحة منذ اليوم الأول. عندما شاهدت الملعب والأجواء المحيطة بالفريق، فوجئت بجمال كرة القدم في بولندا، وهو أمر لا يدركه الكثيرون خارج البلاد".