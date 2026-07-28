تعيين زين الدين زيدان مديرًا فنيًا لمنتخب فرنسا

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعيين أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان مديرًا فنيًا للمنتخب الفرنسي؛ خلفًا لديدييه ديشامب، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم رئيس الاتحاد فيليب ديالو.

ويأتي تعيين زيدان، المتوج بالكرة الذهبية عام 1998، تتويجًا لسنوات من التكهنات والانتظار، في ظل إعلانه المتكرر عن رغبته في تولي قيادة "الديوك".

وكان ديدييه ديشامب قد أسدل الستار على مسيرته مع المنتخب الفرنسي، التي امتدت لنحو 14 عامًا، عقب خسارة فرنسا أمام إنجلترا بنتيجة (6-4) في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن منافسات كأس العالم 2026.

ويُعد زين الدين زيدان (54 عامًا) أحد أبرز أساطير كرة القدم العالمية؛ إذ قاد المنتخب الفرنسي كلاعب للتتويج بكأس العالم 1998 وكأس الأمم الأوروبية 2000، كما تُوّج بالكرة الذهبية في العام ذاته.

وعلى الصعيد التدريبي، حقق إنجازًا تاريخيًا مع نادي ريال مدريد الإسباني بقيادته للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاثة مواسم متتالية (2016 - 2018)، إلى جانب إحراز 11 لقبًا خلال فترتي ولايته مع الفريق.

ومن المنتظر أن يبدأ زيدان مهامه رسميًا خلال الفترة المقبلة، وسط آمال كبيرة في إعادة المنتخب الفرنسي إلى منصات التتويج في الاستحقاقات الدولية القادمة.