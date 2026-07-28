تعرف على الجهاز الفني المعاون لزيدان مع منتخب فرنسا

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن ملامح الجهاز الفني لزين الدين زيدان، المدير الفني الجديد لمنتخب فرنسا، استعدادًا لبدء مهمته مع "الديوك".

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الجهاز المعاون لزيدان سيضم دافيد بيتوني وحميدو مسايدي في منصبي المدربين المساعدين، بينما يتولى الحارس الفرنسي السابق فابيان بارتيز تدريب حراس المرمى.

وأضافت الصحيفة أن جريجوري دوبون سيكون مسؤولًا عن الإعداد البدني، فيما يقود هيرفي كولادو القطاع الطبي داخل المنتخب الفرنسي.

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد أعلن، اليوم، الثلاثاء، تعيين زين الدين زيدان مديرًا فنيًا للمنتخب الأول بعقد يمتد حتى نهائيات كأس العالم 2030، خلفًا لديدييه ديشامب، الذي أنهى مشواره مع "الديوك" بعد 14 عامًا.

ومن المنتظر أن يبدأ زيدان مهامه رسميًا مطلع أغسطس المقبل، على أن يقود المنتخب الفرنسي في أول ظهور رسمي خلال منافسات دوري الأمم الأوروبية، ضمن مشروع يهدف إلى مواصلة النجاحات التي حققها المنتخب في السنوات الأخيرة.