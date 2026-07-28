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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يحتفي بمنصف بقرار بعد ضمه رسميًا : محارب الصحراء أهلاوي في نادي القرن

منصف بقرار
منصف بقرار
محمد بدران

احتفى النادي الأهلي بالتعاقد مع المهاجم الجزائري منصف بقرار، بعد إتمام انتقاله رسميًا إلى صفوف الفريق قادمًا من دينامو زغرب الكرواتي بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم، وذلك عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع "فيسبوك".

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي صورة للاعب، وعلقت عليها: "محارب الصحراء أهلاوي.. منصف بقرار في نادي القرن".

وكان النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق إتمام الصفقة، بعدما أنهى الدكتور عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات، جميع الإجراءات المالية والإدارية في كرواتيا، بالتنسيق مع الكابتن وائل جمعة، مدير الكرة، تمهيدًا لانضمام اللاعب إلى صفوف الفريق.

منافسة هجومية منتظرة

ويمثل انضمام منصف بقرار إضافة قوية لخط هجوم الأهلي، في ظل التدعيمات التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث ينتظر أن يدخل في منافسة مباشرة مع محمد شريف وسفيان بن جديدة وأقطاي عبد الله، إلى جانب باقي العناصر القادرة على شغل مركز رأس الحربة، وهو ما يمنح المدير الفني المغربي الحسين عموتة العديد من الخيارات الهجومية خلال الموسم الجديد.

رهان جديد داخل القلعة الحمراء

ويعوّل مسئولو الأهلي على أن يكون منصف بقرار من أبرز صفقات الفريق هذا الموسم، بعدما قدم أفضل مواسمه الاحترافية قبل الانتقال إلى القلعة الحمراء، مستفيدًا من خبراته في أكثر من دوري، إلى جانب شخصيته الهادئة وقدرته على التطور.

وسيكون التحدي الأكبر أمام المهاجم الجزائري هو ترجمة إمكانياته وأرقامه إلى نجاح داخل الأهلي، حيث تبقى صناعة الفارق والتسجيل في المباريات الكبرى المعيار الأهم للحكم على نجاح أي مهاجم يرتدي القميص الأحمر.

الجزائري منصف بقرار الأهلي الانتقالات الصيفية

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