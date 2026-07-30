حبس شخص متهم بسرقة خلاطات المياه من داخل مسجد بالقاهرة

قررت جهات التحقيق حبس شخص متهم بسرقة خلاطات المياه من داخل أحد المساجد بالقاهرة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة خلاطات المياه من داخل أحد المساجد بالقاهرة.







بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان) ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات لدى "عميله سيئ النية" (مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بتاريخ 8 يوليو المنقضي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.