الشباب والرياضة بالغربية تنظم معسكرًا تدريبيًا لأعضاء "المصريون الشباب"

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالغربية معسكرًا تدريبيًا للأعضاء الجدد بكيان "المصريون الشباب"، وذلك بمقر نادي طنطا الرياضي.

توجيهات الشباب والرياضة بالغربية



وأكد اللواء حسين حنفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أن تنظيم هذا المعسكر يأتي في إطار حرص الوزارة على إعداد كوادر شبابية مؤهلة تمتلك المهارات القيادية والتنظيمية، بما يسهم في تعزيز دور الشباب في خدمة المجتمع، والمشاركة الفاعلة في تنفيذ المبادرات والبرامج والأنشطة المختلفة.

تحرك تنفيذي عاجل

وجاء ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتأهيل وتمكين الكوادر الشبابية، وتحت رعاية الأستاذ جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، وبتوجيهات ومتابعة اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، وبإشراف الأستاذة ولاء محمود معاون وكيل الوزارة للشؤون الشبابية.

وأوضح أن المعسكر يهدف إلى إعداد وتأهيل الأعضاء الجدد، من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للعمل التطوعي والمؤسسي، وتنمية قدراتهم في مجالات القيادة، والعمل الجماعي، والتواصل الفعال، بما يسهم في بناء جيل من الشباب الواعي والقادر على تحمل المسؤولية والمشاركة الإيجابية في تحقيق أهداف التنمية المجتمعية.

تعزيز الدور المجتمعي



ويأتي تنظيم هذا المعسكر ضمن خطة مديرية الشباب والرياضة بالغربية لدعم الكيانات الشبابية، وتعزيز دورها في اكتشاف وصقل الطاقات الشابة، بما يتماشى مع رؤية وزارة الشباب والرياضة نحو الاستثمار في الشباب وتمكينهم من القيام بدورهم الوطني والمجتمعي.

جاء ذلك تحت اشراف الاستاذ محمود ربيع منسق كيان المصريون الشباب بالغربية .