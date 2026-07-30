بسبب الهبوط الأرضى.. تحولات مرورية بسرايا القبة بالقاهرة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك لتنفيذ مشروع إستكمال أعمال الحفر المكشوف بشارع إبن سندر لإصلاح الهبوط الأرضى بخط صرف صحى بدايةً من تقاطعه مع شارع سرايا القبة حتى تقاطعه مع شارع بنى عقيل بالقاهرة .

الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى وإجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:



القادم من بداية شارع إبن سندر يسلك يميناً شارع ميدان سرايا القبة (قبل منطقة الأعمال) فيساراً شارع الشفا فيساراً شارع بنى عقيل فيميناً شارع إبن سندر (بعد منطقة الأعمال) وذلك لمدة 10 أيام فقط إعتباراً من الساعة 12,05 صباح يوم السبت الموافق 2026/8/1م.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.