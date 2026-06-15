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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ليست الحلويات فقط.. أطعمة لا تتوقعها ترفع نسبة السكر في الدم احذرها

ليست الحلويات فقط.. أطعمة لا تتوقعها ترفع نسبة السكر في الدم احذرها
ليست الحلويات فقط.. أطعمة لا تتوقعها ترفع نسبة السكر في الدم احذرها
أسماء عبد الحفيظ

عندما يفكر كثير من الأشخاص في ارتفاع مستوى السكر في الدم، فإن أول ما يتبادر إلى أذهانهم هو الحلويات والمشروبات المحلاة. لكن المفاجأة أن هناك أطعمة تبدو صحية أو لا تحتوي على مذاق حلو، ومع ذلك قد تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى الجلوكوز في الدم، خاصة لدى مرضى السكري أو الأشخاص المعرضين للإصابة به.

أطعمة لا تتوقعها ترفع نسبة السكر في الدم احذرها

فى إطار هذا أكدت الدكتورة هناء جميل استشارى الغدة، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن معرفة تأثير الطعام على نسبة السكر لا تعتمد فقط على مذاقه، بل على كمية الكربوهيدرات، وطريقة التصنيع، وحجم الحصة التي يتم تناولها.

1- الخبز الأبيض

رغم أنه من أكثر الأطعمة شيوعًا على مائدة الإفطار، فإن الخبز الأبيض المصنوع من الدقيق المكرر يُهضم بسرعة داخل الجسم، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم مقارنة بالحبوب الكاملة.

2- الأرز الأبيض

يُعتبر الأرز الأبيض من الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من النشويات سهلة الهضم، لذلك فإن تناول كميات كبيرة منه قد يسبب ارتفاعًا ملحوظًا في مستوى السكر، خصوصًا إذا تم تناوله دون خضروات أو مصدر للبروتين.

3- البطاطس المقلية والمهروسة

البطاطس ليست حلوة المذاق، لكنها غنية بالنشويات. كما أن طريقة تحضيرها تؤثر على تأثيرها في الجسم، فالهرس أو القلي قد يجعلها أسرع في رفع مستوى السكر مقارنة بتناولها مسلوقة مع القشر.

4- الفواكه المجففة

تحتوي الفواكه المجففة مثل التمر والزبيب والمشمش المجفف على تركيز مرتفع من السكريات الطبيعية بسبب إزالة الماء منها، لذلك قد تؤدي الكميات الكبيرة منها إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

 مكرونة 

5- عصائر الفاكهة

حتى العصائر الطبيعية الخالية من السكر المضاف قد ترفع مستوى السكر، لأنها تحتوي على كمية كبيرة من سكر الفاكهة مع فقدان معظم الألياف الموجودة في الثمرة الكاملة، ما يجعل امتصاص السكر أسرع.

6- حبوب الإفطار الجاهزة

تسوق بعض أنواع حبوب الإفطار على أنها صحية، لكنها قد تحتوي على سكريات مضافة وكربوهيدرات مكررة تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستوى الجلوكوز.

7- الزبادي المنكّه قليل الدسم

قد يعتقد البعض أن اختيار المنتجات قليلة الدسم هو الخيار الأفضل، لكن بعض أنواع الزبادي المنكّه تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف لتعويض انخفاض الدهون وتحسين الطعم.

8- الصلصات الجاهزة

تحتوي بعض الصلصات مثل الكاتشب وصلصة الباربكيو وبعض تتبيلات السلطات على سكريات مضافة لا ينتبه إليها كثير من الأشخاص، وقد تزيد من إجمالي كمية السكر التي يتناولها الفرد خلال اليوم.

كيف تحافظ على استقرار مستوى السكر؟

للمساعدة في الحفاظ على مستوى السكر في الدم، يُفضل تناول الكربوهيدرات المعقدة الغنية بالألياف، والاهتمام بحجم الوجبات، ودمج النشويات مع البروتين والدهون الصحية، بالإضافة إلى ممارسة النشاط البدني بانتظام.

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