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عصائر طبيعية تساهم في خسارة الوزن بفاعلية .. احترس من الإفراط في تناولها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

عصائر طبيعية تساهم في خسارة الوزن بفاعلية .. احترس من الإفراط في تناولها

أكثر العصائر فائدة لصحة القلب والمناعة وتحسين النوم
أكثر العصائر فائدة لصحة القلب والمناعة وتحسين النوم
آية التيجي

كشفت خبيرة الصحة إيما جريت عن قائمة بأكثر العصائر الطبيعية فائدة للصحة، موضحة أن بعض العصائر قد تساهم في خفض الكوليسترول، وتحسين جودة النوم، ودعم صحة القلب، وتعزيز الأداء البدني، بشرط تناولها بكميات معتدلة.

أكثر العصائر فائدة لصحة القلب والمناعة وتحسين النوم

وأوضح خبير التغذية روب هوبسون أن عصائر الفاكهة لا تزال مصدرًا جيدًا للفيتامينات والمركبات النباتية المفيدة، رغم الجدل الدائر حول محتواها من السكريات الطبيعية، مشيرًا إلى أن الكمية الموصى بها لا تتجاوز 150 مل يوميًا ويفضل تناولها مع الوجبات، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

عصير الرمان يدعم صحة القلب

ويُعد عصير الرمان من أكثر العصائر الغنية بمضادات الأكسدة المعروفة باسم "البوليفينولات"، والتي تساعد في تقليل الالتهابات ومقاومة الإجهاد التأكسدي المرتبط بأمراض القلب والشرايين.

وأظهرت دراسات حديثة أن تناول عصير الرمان قد يُساهم في خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية بشكل طفيف، كما ارتبط بتحسين ضغط الدم عند دمجه ضمن نظام غذائي صحي مُتوازن.

أكثر العصائر فائدة لصحة القلب والمناعة وتحسين النوم

عصير التوت البري للوقاية من التهابات المسالك البولية

وأشار الخبراء إلى أن عصير التوت البري (الكرانبيري) قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية المتكررة، بفضل احتوائه على مركبات تمنع التصاق بعض أنواع البكتيريا بجدار المسالك البولية.

ولكنهم شددوا على أنه لا يُستخدم لعلاج العدوى القائمة بالفعل، كما يجب الحذر من تناوله لدى الأشخاص الذين يستخدمون دواء الوارفارين بسبب احتمالية حدوث تداخلات دوائية.

أكثر العصائر فائدة لصحة القلب والمناعة وتحسين النوم

عصير البرتقال يعزز المناعة

ويظل عصير البرتقال من أشهر المشروبات الغنية بفيتامين C، الذي يدعم جهاز المناعة ويحمي الخلايا من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.

كما يحتوي على مركبات نباتية ومعدنية مهمة مثل البوتاسيوم والفلافونويدات التي قد تدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

أكثر العصائر فائدة لصحة القلب والمناعة وتحسين النوم

عصير الكرز يساعد على النوم

وكشفت الدراسات أن عصير الكرز الحامض يحتوي على كميات طبيعية من الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم دورة النوم والاستيقاظ.

وأظهرت أبحاث أن تناوله بانتظام قد يساعد على زيادة مدة النوم وتحسين جودته، إضافة إلى دوره في تسريع تعافي العضلات وتقليل الألم بعد التمارين الرياضية.

عصير البنجر .. المشروب السري لتعزيز الأداء الرياضي
 

عصير البنجر لتحسين تدفق الدم

ويحظى عصير البنجر باهتمام متزايد بسبب احتوائه على النترات الطبيعية التي تتحول داخل الجسم إلى أكسيد النيتريك، ما يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

ويرى الخبراء أن هذه الفوائد قد تنعكس إيجابًا على الأداء الرياضي وصحة الدماغ، إلا أنهم ينصحون مرضى الكلى أو من يتناولون أدوية ضغط الدم باستشارة الطبيب قبل تناوله بانتظام.

أكثر العصائر فائدة لصحة القلب والمناعة وتحسين النوم

عصير التفاح.. الخيار الأفضل هو “العكر”

وأكد هوبسون أن عصير التفاح غير المصفى (Cloudy Apple Juice) يحتوي على نسبة أعلى من المركبات النباتية المفيدة مقارنة بالعصير الصافي، لكنه لا يزال يحتوي على نسبة مرتفعة من السكريات الطبيعية، ما يستدعي تناوله باعتدال.

أكثر العصائر فائدة لصحة القلب والمناعة وتحسين النوم

تحذير بشأن عصير الجريب فروت

ورغم الفوائد الصحية العديدة لعصير الجريب فروت، فإنه قد يتفاعل مع بعض الأدوية مثل أدوية الكوليسترول وضغط الدم وبعض المهدئات، لذلك ينصح الخبراء بمراجعة الطبيب أو الصيدلي قبل تناوله بشكل منتظم.

وأكد الخبراء في ختام التقرير أن العصائر الطبيعية يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي صحي، لكنها لا تغني عن تناول الفاكهة الكاملة التي توفر الألياف الغذائية وتساعد على التحكم في مستويات السكر بالدم.

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