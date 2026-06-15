من الوفاة المفاجئة إلى الطب الشرعي .. تفاصيل جديدة في رحيل إيجي أرتيم | تقرير

أثار خبر وفاة الممثلة التركية الشابة إيجي أرتيم عن عمر ناهز 35 عامًا حالة واسعة من الصدمة في الوسط الفني، فى واقعة ما زالت تفاصيلها قيد التحقيق الرسمي لكشف السبب الحقيقي للوفاة.

توفيت الممثلة التركية إيجي أرتيم، المعروفة بدورها في مسلسل "شراب التوت"، صباح اليوم، بعد العثور عليها فاقدة للوعي داخل منزلها، حيث أُعلن مبدئيًا أن سبب الوفاة نوبة قلبية مفاجئة.

وأكد محاميها أوجور جوكويون في بيان رسمي أن الفنانة كانت تتواجد داخل منزلها برفقة والدتها وقت تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، نافيًا ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود شبهة انتحار.

وأوضح أن التقييمات الطبية الأولية ترجح أن سبب الوفاة يعود إلى أزمة قلبية، مشيرًا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، وأن التقرير النهائي للطب الشرعي هو الفيصل في تحديد ملابسات الوفاة بشكل رسمي.

الطب الشرعي يواصل التحقيق

وتواصل جهات الطب الشرعي في تركيا إجراءات الفحص والتشريح الطبي لتحديد السبب الدقيق للوفاة، على أن يتم إعلان النتائج فور الانتهاء منها بشكل رسمي للرأي العام.

وشدد البيان على أن جميع الاحتمالات ما زالت قيد الفحص الطبي، وأنه سيتم إبلاغ الجمهور فور صدور التقرير النهائي.

وفاة إيجي أرتيم

وأفادت تقارير إعلامية بأن خبر وفاة إيجي إيرتيم تسبب في حالة صدمة داخل الوسط الفني، خاصة أنها كانت قد ظهرت قبل ساعات من وفاتها في حالة من النشاط، حيث شاركت جمهورها صورًا ورسائل إيجابية عبر حساباتها الرسمية، مما زاد من وقع المفاجأة.

كما أشارت التقارير إلى أن محبيها كانوا يستعدون لتهنئتها بعيد ميلادها الخامس والثلاثين، قبل أن يتحول اليوم إلى خبر وفاة صادم هزّ جمهورها.

مسيرتها الفنية

ولدت إيجي أرتيم في 5 يناير 1991 بمدينة سيواس التركية، ودرست الموسيقى في جامعة يشار بتخصص الأداء الصوتي الأوبرالي، قبل أن تتجه إلى التمثيل بعد حصولها على تدريب فني في مركز صدري عليشيك الثقافي.

بدأت مسيرتها الفنية عام 2014 من خلال مسلسل "Kaçak Gelinler"، قبل أن تحقق انتشارًا واسعًا عبر أعمالها التلفزيونية، وكان أبرز أدوارها شخصية "إيشيل" في مسلسل "شربة صغيرة"، الذي ساهم في شهرتها داخل تركيا والعالم العربي.