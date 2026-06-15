قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار اليوم في مصر 15 يونيو 2026.. استقرار بالبنوك
كأس العالم 2026.. مباراة السعودية وأوروجواي مهددة بالإيقاف لهذا السبب
موعد صيام يوم عاشوراء 2026 .. حكمه وفضل صيام تاسوعاء وعاشوراء
الرئيس السيسي يصل لمدينة إيفيان الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة السبع
نائبا عن رئيس الجمهورية.. محافظ القاهرة يشهد احتفالية وزارة الأوقاف
بدء مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة وتجهيز الثوب الجديد بالمسجد الحرام
جواز عرفي وسرقة مجوهرات.. القصة الكاملة لأزمة لاعب كرة شهير مع سيدة الإسكندرية
بدءاً من اليوم.. أماكن صرف معاش تكافل وكرامة شهر يونيو لـ 4.7 مليون أسرة
صرف معاش تكافل وكرامة يونيو 2026 .. أماكن الصرف وخطوات الاستعلام
القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا.. نزل الترددات لمتابعة كأس العالم 2026
وزير الصناعة: مصر تستعد لإطلاق أول صندوق متخصص للتمويل الصناعي
نتنياهو: لا انسحاب من المناطق الأمنية.. وسنبقى في غزة ولبنان وسوريا طالما استدعى الأمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

من الوفاة المفاجئة إلى الطب الشرعي .. تفاصيل جديدة في رحيل إيجي أرتيم | تقرير

إيجي أرتيم
إيجي أرتيم
تقى الجيزاوي

أثار خبر وفاة الممثلة التركية الشابة إيجي أرتيم عن عمر ناهز 35 عامًا حالة واسعة من الصدمة في الوسط الفني، فى واقعة ما زالت تفاصيلها قيد التحقيق الرسمي لكشف السبب الحقيقي للوفاة.

توفيت الممثلة التركية إيجي أرتيم، المعروفة بدورها في مسلسل "شراب التوت"، صباح اليوم، بعد العثور عليها فاقدة للوعي داخل منزلها، حيث أُعلن مبدئيًا أن سبب الوفاة نوبة قلبية مفاجئة.

وأكد محاميها أوجور جوكويون في بيان رسمي أن الفنانة كانت تتواجد داخل منزلها برفقة والدتها وقت تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، نافيًا ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود شبهة انتحار.

وأوضح أن التقييمات الطبية الأولية ترجح أن سبب الوفاة يعود إلى أزمة قلبية، مشيرًا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، وأن التقرير النهائي للطب الشرعي هو الفيصل في تحديد ملابسات الوفاة بشكل رسمي.

الطب الشرعي يواصل التحقيق

وتواصل جهات الطب الشرعي في تركيا إجراءات الفحص والتشريح الطبي لتحديد السبب الدقيق للوفاة، على أن يتم إعلان النتائج فور الانتهاء منها بشكل رسمي للرأي العام.

وشدد البيان على أن جميع الاحتمالات ما زالت قيد الفحص الطبي، وأنه سيتم إبلاغ الجمهور فور صدور التقرير النهائي.

وفاة إيجي أرتيم 

وأفادت تقارير إعلامية بأن خبر وفاة إيجي إيرتيم تسبب في حالة صدمة داخل الوسط الفني، خاصة أنها كانت قد ظهرت قبل ساعات من وفاتها في حالة من النشاط، حيث شاركت جمهورها صورًا ورسائل إيجابية عبر حساباتها الرسمية، مما زاد من وقع المفاجأة.

كما أشارت التقارير إلى أن محبيها كانوا يستعدون لتهنئتها بعيد ميلادها الخامس والثلاثين، قبل أن يتحول اليوم إلى خبر وفاة صادم هزّ جمهورها.

مسيرتها الفنية

ولدت إيجي أرتيم في 5 يناير 1991 بمدينة سيواس التركية، ودرست الموسيقى في جامعة يشار بتخصص الأداء الصوتي الأوبرالي، قبل أن تتجه إلى التمثيل بعد حصولها على تدريب فني في مركز صدري عليشيك الثقافي.

بدأت مسيرتها الفنية عام 2014 من خلال مسلسل "Kaçak Gelinler"، قبل أن تحقق انتشارًا واسعًا عبر أعمالها التلفزيونية، وكان أبرز أدوارها شخصية "إيشيل" في مسلسل "شربة صغيرة"، الذي ساهم في شهرتها داخل تركيا والعالم العربي.

إيجي أرتيم وفاة إيجي أرتيم اعمال إيجي أرتيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات|خبر عاجل الآن

أسعار الذهب اليوم

400 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 يونيو 2026.. عيار 21 وصل كام؟

ماتش مصر وبلجيكا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجاناً

كأس العالم 2026

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم في كأس العالم 2026

صلاح ودى بروين

الماتش الساعة كام؟.. بالتردد| 15 قناة مجانية ناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

الذهب

5400.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 18 يفاجئ الجميع

مصر وبلجيكا

قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم.. اعرف التردد

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

دار الإفتاء: غدا أول أيام شهر المحرم

المحكمة العليا في السعودية

السعودية تعلن ثبوت هلال المحرم.. والثلاثاء أول أيام العام الهجري الجديد 1448هـ

مفتي الهند

مفتي الهند يرحب باتفاق السلام الإيراني الأمريكي ويشيد بالدعم الدولي

بالصور

من الوفاة المفاجئة إلى الطب الشرعي .. تفاصيل جديدة في رحيل إيجي أرتيم | تقرير

إيجي أرتيم
إيجي أرتيم
إيجي أرتيم

ليست الحلويات فقط.. أطعمة لا تتوقعها ترفع نسبة السكر في الدم احذرها

ليست الحلويات فقط.. أطعمة لا تتوقعها ترفع نسبة السكر في الدم احذرها
ليست الحلويات فقط.. أطعمة لا تتوقعها ترفع نسبة السكر في الدم احذرها
ليست الحلويات فقط.. أطعمة لا تتوقعها ترفع نسبة السكر في الدم احذرها

مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية.. قد تسبب مضاعفات خطيرة دون أن تشعر

مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية
مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية
مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية

حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة لمواجهة الحرارة وخفض استهلاك الكهرباء

حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة في الصيف
حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة في الصيف
حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة في الصيف

فيديو

الشهيد نقيب عبدالرحمن علي محمود

حكاية بطل | قصة استشهاد النقيب عبدالرحمن علي محمود .. فيديو

شروق عادل مذيعة صدى البلد

تفاصيل تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد