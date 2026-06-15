وفاة الفنانة التركية إيجي أرتيم عن عمر 35 عامًا.. صدمة في الوسط الفني وجمهورها يودعها بالحزن

خيّم الحزن على الوسط الفني التركي صباح اليوم بعد الإعلان عن وفاة الفنانة التركية إيجي أرتيم عن عمر ناهز 35 عامًا، إثر تعرضها لنوبة مفاجئة داخل منزلها، في خبر صادم أثار حالة واسعة من الحزن بين جمهورها ومحبيها وزملائها في الوسط الفني.

وتداول عدد كبير من الفنانين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي رسائل نعي مؤثرة عبّروا خلالها عن صدمتهم الكبيرة برحيل الفنانة الشابة التي كانت تتمتع بحضور مميز على الشاشة، واستطاعت خلال سنوات قليلة أن تحجز لنفسها مكانة خاصة لدى الجمهور التركي والعربي.

وعُرفت الراحلة من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية الناجحة التي حققت جماهيرية واسعة، من أبرزها مسلسلات "السجين"، و"العائلة"، و"رائحة الصندوق"، و"شراب التوت"، حيث قدمت أدوارًا متنوعة أظهرت موهبتها الفنية وقدرتها على تجسيد الشخصيات المختلفة بإتقان.

وخلال مسيرتها الفنية، نجحت إيجي أرتيم في ترك بصمة واضحة لدى المشاهدين، إذ تميزت بأدائها العفوي وحضورها اللافت، ما جعلها واحدة من الوجوه المحبوبة في الدراما التركية خلال السنوات الأخيرة.

ومع انتشار خبر الوفاة، امتلأت منصات التواصل الاجتماعي برسائل الحزن والدعاء للراحلة، فيما استعاد الجمهور مشاهد من أعمالها الفنية وصورها، معبرين عن أسفهم لفقدان فنانة في عمر الشباب كانت لا تزال تمتلك الكثير لتقدمه على المستوى الفني.

كما أعرب عدد من نجوم الدراما التركية عن حزنهم العميق لرحيل زميلتهم، مؤكدين أنها كانت تتمتع بأخلاق رفيعة وروح طيبة داخل مواقع التصوير، وأن خبر وفاتها شكّل صدمة مؤلمة للجميع.

ورغم رحيلها المبكر، ستظل أعمال إيجي أرتيم شاهدة على موهبتها وحضورها الفني، فيما يبقى اسمها حاضرًا في ذاكرة جمهور الدراما التركية الذي تابعها وأحب أداءها في العديد من الأعمال الناجحة.

يُذكر أن خبر وفاة إيجي أرتيم أثار حالة من الحزن الواسع في الأوساط الفنية والإعلامية، وسط تفاعل كبير من جمهورها الذي حرص على توديعها بكلمات مؤثرة، مؤكدين أن رحيلها خسارة كبيرة للفن التركي.