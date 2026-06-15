قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قفزة في أسعار البيض وتراجع قوي للمكرونة.. تعرف على سعر السلع الأساسية اليوم
تفاصيل جديدة فى واقعة وفاة أوليفر تري بعد تصادم طائرتين
نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات|خبر عاجل الآن
القصة الكاملة لوفاة سيدة بعد وضعها بـ11 يوما في الاسماعيلية..ماذا حدث؟
ليالي المونديال تنطلق من الغربية.. 50 شاشة عملاقة توحد الجماهير خلف حلم منتخب مصر
مانشستر سيتي يدعم مرموش ودوكو قبل قمة مصر وبلجيكا
اجتماع عاجل في الاتحاد التونسي.. وإقالة صبري اللموشي تلوح في الأفق بعد خماسية السويد
لم يفرح بنجاحه في الشهادة الإعدادية الأزهرية.. تفاصيل وفاة طالب بالشرقية قبل إعلان نتيجته
شهيد ومصابون في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمحيط مدرسة بمخيم النصيرات
أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالمحافظات يروون أسباب تفوقهم وأمنياتهم المستقبلية
تقارير تونسية: إقالة اللموشي وتعيين منذر الكبير مدربًا لنسور قرطاج
دعاء استقبال شهر محرم .. كلمات بسيطة مأثورة عن النبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاة الفنانة التركية إيجي أرتيم عن عمر 35 عامًا.. صدمة في الوسط الفني وجمهورها يودعها بالحزن

وفاة الفنانة التركية إيجي أرتيم عن عمر 35 عامًا.. صدمة في الوسط الفني وجمهورها يودعها بالحزن
وفاة الفنانة التركية إيجي أرتيم عن عمر 35 عامًا.. صدمة في الوسط الفني وجمهورها يودعها بالحزن
أوركيد سامي

خيّم الحزن على الوسط الفني التركي صباح اليوم بعد الإعلان عن وفاة الفنانة التركية إيجي أرتيم عن عمر ناهز 35 عامًا، إثر تعرضها لنوبة مفاجئة داخل منزلها، في خبر صادم أثار حالة واسعة من الحزن بين جمهورها ومحبيها وزملائها في الوسط الفني.

وتداول عدد كبير من الفنانين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي رسائل نعي مؤثرة عبّروا خلالها عن صدمتهم الكبيرة برحيل الفنانة الشابة التي كانت تتمتع بحضور مميز على الشاشة، واستطاعت خلال سنوات قليلة أن تحجز لنفسها مكانة خاصة لدى الجمهور التركي والعربي.

وعُرفت الراحلة من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية الناجحة التي حققت جماهيرية واسعة، من أبرزها مسلسلات "السجين"، و"العائلة"، و"رائحة الصندوق"، و"شراب التوت"، حيث قدمت أدوارًا متنوعة أظهرت موهبتها الفنية وقدرتها على تجسيد الشخصيات المختلفة بإتقان.

وخلال مسيرتها الفنية، نجحت إيجي أرتيم في ترك بصمة واضحة لدى المشاهدين، إذ تميزت بأدائها العفوي وحضورها اللافت، ما جعلها واحدة من الوجوه المحبوبة في الدراما التركية خلال السنوات الأخيرة.

ومع انتشار خبر الوفاة، امتلأت منصات التواصل الاجتماعي برسائل الحزن والدعاء للراحلة، فيما استعاد الجمهور مشاهد من أعمالها الفنية وصورها، معبرين عن أسفهم لفقدان فنانة في عمر الشباب كانت لا تزال تمتلك الكثير لتقدمه على المستوى الفني.

كما أعرب عدد من نجوم الدراما التركية عن حزنهم العميق لرحيل زميلتهم، مؤكدين أنها كانت تتمتع بأخلاق رفيعة وروح طيبة داخل مواقع التصوير، وأن خبر وفاتها شكّل صدمة مؤلمة للجميع.

ورغم رحيلها المبكر، ستظل أعمال إيجي أرتيم شاهدة على موهبتها وحضورها الفني، فيما يبقى اسمها حاضرًا في ذاكرة جمهور الدراما التركية الذي تابعها وأحب أداءها في العديد من الأعمال الناجحة.

يُذكر أن خبر وفاة إيجي أرتيم أثار حالة من الحزن الواسع في الأوساط الفنية والإعلامية، وسط تفاعل كبير من جمهورها الذي حرص على توديعها بكلمات مؤثرة، مؤكدين أن رحيلها خسارة كبيرة للفن التركي.

الفنانة التركية إيجي أرتيم اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

400 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 يونيو 2026.. عيار 21 وصل كام؟

ماتش مصر وبلجيكا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجاناً

الدواجن

هبوط أسعار الفراخ البيضاء والأمهات.. والبانيه يسجل مفاجأة للمستهلكين

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو.. عيار 21 بكام؟

الذهب

5400.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 18 يفاجئ الجميع

ياسين العياري

ابن الأصول التونسية يعاقب نسور قرطاج.. ياسين العياري يهز شباك تونس بقميص السويد

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 بـ 6250 جنيها

الزمالك

التواصل مع فيفا.. بشرى لجماهير الزمالك بشأن قضايا النادي

ترشيحاتنا

نائب محافظ الأقصر يبحث 40 طلبا وشكوى خلال لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين

نائب محافظ الأقصر يبحث 40 طلبا وشكوى خلال لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين

محافظ الغربية

محافظ الغربية يُسلّم 22 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة ويؤكد استمرار التيسيرات

الاولي علي الشهادة الإعدادية الأزهرية

أولى شهادة إعدادية أزهرية مكرر بجنوب سيناء: اجتهدت وربنا كافئني

بالصور

بدون حقن.. طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود

طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود
طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود
طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود

رئيس منطقة الشرقية الأزهرية يهنئ أوائل الشهادة الإبتدائية

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

خطوة بخطوة.. طريقة عمل تشيز كيك الكنافة

طريقة عمل تشيز كيك الكنافة.
طريقة عمل تشيز كيك الكنافة.
طريقة عمل تشيز كيك الكنافة.

بورش تثير الجدل بنسخة مقلدة رخيصة من سيارتها ذات الـ4 ملايين دولار

بورش بوكسر 2026
بورش بوكسر 2026
بورش بوكسر 2026

فيديو

شروق عادل مذيعة صدى البلد

تفاصيل تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا

عصير القصب

بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد